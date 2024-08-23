ВСУ начали менять стратегию, это может привести к победе. Интервью с генералом Маломужем

Продолжающаяся операция Сил обороны Украины в Курской области России показала, насколько эффективными могут быть асимметричные, нестандартные, непредсказуемые для врага действия даже в условиях, когда противник имеет преимущество в живой силе и технике. Новая стратегия, примененная Генштабом на Курщине, должна продолжиться и расшириться не только на другие приграничные области России, но и активно применяться в тылу врага во временно оккупированных регионах нашей страны.

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Взятие под контроль одной из наиболее крупных российских АЭС – Курской – невозможно из-за обязательств по ядерной безопасности, взятых на себя Украиной. Тем не менее, этой важнейший энергетический объект страны-агрессора при определенных условиях может стать мощным козырем в руках Украины.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– Экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что украинская армия перехватила инициативу у врага. По его словам, в плане качества вооружений страна-агрессор Россия не демонстрирует никаких успехов – российский ВПК "просто пытается делать все больше и больше того же самого". Генерал также обратил внимание на то, что Украине удалось собрать группировку для операции в Курской области РФ втайне от противника, что также вносит коррективы в существующие до сих пор теории. Согласны ли вы с такими оценками?

– Я хорошо знаю Ходжеса лично, и наши позиции во многом совпадают. Но я считаю, что это только начало изменения стратегии ВСУ. Россия навязывает стратегию долговременной войны, истощения наших ресурсов и ослабления поддержки союзников. Но руководству наших Вооруженных сил предлагались альтернативные, нестандартные модели ассиметричных действий. Это нанесение ударов по территории РФ, подготовка стратегических уларов на оккупированных территориях. Это настоящее искусство войны – малыми средствами действовать эффективно против превосходящего по численности врага.

Наконец-то мы перешли к этой комплексной стратегии. Ее начало – Курская операция. Разумеется, без продолжения, без других операций на территории РФ, в Брянской, Белгородской областях, без стратегических ударов по оккупированным территориям востока или юга Украины не будет стратегического изменения. Но мы уже начали эту работу и показали, что способны реализовывать наступательные операции.

Российское руководство просто провалилось с концепцией, что оно не допустит вхождения наших войск на территорию РФ. Они показали слабость военного характера – не смогли создать очаги противостояния, а сдавались в плен и бежали. Они не смогли защитить свои границы. Напомню, что на территорию РФ и раньше без особых проблем заходили российские добровольческие подразделения в составе ВСУ. Нам удалось дезориентировать врага и убедить его в том, что мы ожидаем нападения на Сумском направлении и якобы готовили группировку под это, а на самом деле готовились к наступлению на Курщину.

Это успех. Соответственно, изменяются и оценки Запада в отношении перспектив Украины не только защищаться, но и вести наступательные операции. Поэтому поддержка Ходжеса логически вытекает из этого. Я, как и он, считаю, что это может дать перспективу победы, но без продолжения этой стратегии больших успехов не будет. Очень важно и в дальнейшем действовать нестандартно и масштабно, в том числе на оккупированных территориях, где враг не ожидает.

Я согласен с выводами Ходжеса о том, что Россия не придумала ничего нового в отношении техники, боеприпасов. Десятки тысяч танков, БТР, БМП, артиллерийских систем старого производства. Ничего нового в массовом производстве, тех же танков Т-90, которых произведено не больше сотни, в РФ нет. Да, противник задействует их очень активно, но они не настолько эффективны, как западные образцы и как вооружения, которые производит Украина.

Враг может пробивать отдельные участки фронта, концентрируя силы – когда много военнослужащих беспрерывно бьют в одну точку, когда одновременно задействуется много средств артиллерии, авиации, КАБов. Но это не может долго продолжаться. Эти силы, которые они массово бросают, мы массово уничтожаем. Если говорить о живой силе, то потери врага составляют 1200-1700 в сутки, за месяц это 72-74 тысячи, целая армия. А восполнять их быстро невозможно. И это препятствие для разворачивания больших наступательных операций.

Если же наши силы действуют нестандартно, по новой стратегии, и не только в Курской области, но и по другим направлениям, то это уже перспектива успеха.

– Вопрос по поводу Курской АЭС. Считаете ли вы возможным взятие под контроль этого энергетического объекта РФ? Могла бы Украина использовать АЭС в качестве важного козыря, например, в контексте атак на энергетические объекты в Украине?

– Прежде всего, это было бы очень соблазнительно для нас – взять под контроль Курскую АЭС. Возможно, это могло бы привести к прекращению атак на наши энергетические объекты, возможно, к передаче нам Запорожской АЭС.

Но захватывать Курскую АЭС мы точно не будем, потому что это приведет к серьезному противостоянию с нашими партнерами, которые убеждены, что мы должны четко придерживаться всех условий и договоров об ядерной энергетической безопасности, не посягать на конкретные объекты на территории РФ и на других территориях, если это несет угрозу катастрофических последствий в ядерной сфере. Например, это угроза утечки радиации, которая будет происходить не только на территорию Украины или России, но и в третьи страны, в Европу. Мы должны действовать как цивилизованная страна, которая взяла на себя четкие юридические обязательства не совершать военные действия в отношении ядерных средств.

В то же время, если продвижение украинских сил будет удачным, мы можем просто создать зону отдаленного контроля над Курской АЭС, когда враг будет вынужден ее отключить, хотя персонал останется. И тогда можно будет вести определенные переговоры, чтобы создать зону безопасности в энергетической сфере Украины либо передать под наш контроль ЗАЭС.

Таким образом, не может быть захвата Курской АЭС, но возможен охват прилегающих территорий, а дальше можно торговаться. Но на сегодняшний день еще не сложились условия для того, чтобы мы могли взять Курскую АЭС с флангов или отдаленно окружить.

– Известно, что Курская АЭС снабжает электроэнергией огромный регион РФ – 19 областей. Можно было бы просто отключить эту АЭС от энергосистемы, не беря ее под контроль. Как вы рассматриваете такой вариант?

– Отключать мы ее не будем – это может делать только персонал в условиях безопасного функционирования станции. Мы не можем вмешиваться в деятельность персонала конкретной станции. Это их зона ответственности. И даже как оккупационные власти мы должны следовать принципам международного права, особенно в вопросах ядерной безопасности.

Вариант отключения АЭС действительно возможен при соблюдении всех этих условий. Но только тогда, когда мы будем полностью контролировать весь регион, когда АЭС будет полностью окружена.