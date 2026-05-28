На Донетчине несколько дронов СБС заблокировали оккупантам сухопутный коридор в Крым. Видео

Силы обороны Украины активизировали Middle Strike-удары по логистике российского оккупационного войска. На ВОТ Донецкой области под сокрушительными атаками оказались маршруты, которыми россияне пользуются на пути к южным регионам – в частности так называемый сухопутный коридор в Крым.

Подборку поражений вражеской техники 28 мая опубликовала в Telegram пресс-служба Сил беспилотных систем ВС Украины. На кадрах – работа воинов пограничного подразделения "Феникс", который входит в структуру СБС.

Воины рассказали, что операторы дронов атаковали тяжелую технику ВС РФ прямо во время ее движения, чем нарушили логистику захватчиков на Донетчине.

На видео видно поражение артиллерийских систем, военного транспорта и машин, которые использовались для подвоза боекомплекта, материально-технического обеспечения и переброски личного состава.

"Поражение этих целей снизило наступательные возможности противника, усложнило обеспечение передовых позиций и ограничило маневр на направлении", – заявили в СБС.

Telegram-канал Exilenova+ передает, что в Донецкой области всего несколько украинских беспилотников заблокировали одну из дорог.

"Пилоты прилагают максимальные усилия, чтобы блокировать логистику РФ на ВОТ и истощать оккупационную армию", – заявил автор канала.

Жители ВОТ также снимали последствия операции на видео. Целями наших БпЛА, помимо прочего, были топливозаправщики российского войска.

"Россияне пытаются убегать от дронов объездными маршрутами, но поможет ли им это – неизвестно", – говорится в сообщении.

Также известно, что еще по меньшей мере два бензовоза противника были обстреляны в районе оккупированного н.п. Сокологорное в Херсонской области Украины.

В Exilenova+ обратили внимание на то, что на оккупированных логистических дорогах Middle Strike-ударов стало значительно больше. Захватчики уже не могут передвигаться безопасно – дроны один за другим заходят на цели.

"Удастся ли удержать такой темп и хватит ли ресурсов на такую операцию, покажет время", – отметил блогер.

