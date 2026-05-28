'На одного нашего бойца приходится по 20-30 дронов противника': в РФ признали, что у их штурмовиков нет шансов. Видео

Из-за большого количества украинских дронов российские штурмовики имеют минимальные шансы выжить на фронте. На одного оккупанта могут приходиться десятки беспилотников.

Об этом заявил ведущий телеканала "Соловьев Лайв" Михаил Звинчук. По его словам, из-за украинских БПЛА российские военные фактически остаются без шансов на выживание .

Звинчук добавил, что на одного оккупанта Силы обороны могут использовать от 20 до 30 дронов, а в отдельных случаях до 70 беспилотников.

"К сожалению, сейчас паритет дронов выглядит таким образом, что на каждого нашего бойца приходится по 20, 30, а иногда до 70 дронов противника", – заявил пропагандист.

Напомним, в течение суток 27 мая украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1160 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

Кампания Кремля по добровольной вербовке контрактников сталкивается с серьезным кризисом под давлением огромных потерь на фронте. На этом фоне в РФ разгораются споры о необходимости проведения новой волны принудительной мобилизации резервистов.

Также OBOZ.UA сообщал, по данным The Times, использование беспилотников в войне России против Украины кардинально изменило подходы к ведению боевых действий в мире. Современная война все больше переходит в формат технологического противостояния, где ключевую роль играют дроны.

