Украина 'нейтрализовала' главное преимущество России на поле боя: в ISW рассказали, перед какой дилеммой стал Кремль

Кампания Кремля по добровольной вербовке контрактников сталкивается с серьезным кризисом под давлением огромных потерь на фронте. На этом фоне в РФ разгораются споры о необходимости проведения новой волны принудительной мобилизации резервистов.

Видео дня

Вдобавок к огромным потерям ситуация для Кремля усугубляется тем, что Украина смогла переломить ход боевых действий в технологической сфере. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Пушечное мясо уже не помогает России

С начала полномасштабного вторжения Кремль строил свою стратегию на позиции, что его главным преимуществом в войне является подавляющее численное превосходство. Однако на данный момент это преимущество полностью нейтрализовано.

Благодаря тактическому превосходству в использовании беспилотников по всей линии фронта и эффективной кампании ударов средней дальности, украинские войска наносят российским оккупантам непропорционально высокие потери в технике и живой силе.

Более того, глубокая зона активности украинских дронов парализовала российские операции по проникновению, на которые армия РФ опиралась в прошлые месяцы. По признанию связанных с Кремлем военных блогеров, эффективная разведка и удары украинских БПЛА на передовой свели на нет успешность этой тактики.

Логистическая блокада и изоляция фронта

Украинские силы не просто уничтожают живую силу врага на передовой, но и отрезают пути ее подвоза. Весной 2026 года украинские войска резко нарастили удары средней дальности, добившись оперативных успехов. В частности, было нарушено движение по ключевым наземным линиям связи, соединяющим материковую Россию с оккупированным Крымом включая трассу М-14 Ростов-на-Дону – Крым. Под огневым контролем находятся логистические маршруты между оккупированным югом Украины и Донецком.

Министр обороны Украины Михаил Федоров официально объявил о начале "логистической блокады" российских сил. Киев масштабно увеличивает финансирование самых эффективных подразделений БПЛА и открывает конкурентные тендеры на новые закупки. В таких условиях даже в случае призыва новые российские резервисты с большой вероятностью просто не смогут безопасно добраться до линии фронта.

Кризис вербовки в России

Попытки Кремля компенсировать потери за счет "подкупа" добровольцев и финансовых вливаний начинают давать сбой. Желающих воевать россиян становится все меньше, несмотря на беспрецедентные меры поддержки.

В ISW отмечают, что диктатор Владимир Путин подписал указ о списании долгов в размере до 10 миллионов рублей для новобранцев и их супруг, заключивших контракт с минобороны РФ после 1 мая минимум на один год.

Снижение темпов набора вынудило Москву искать людей среди новых демографических групп. Теперь женщин и студентов привлекают в силы беспилотных систем и подразделения ПВО для защиты тыловых районов от украинских БПЛА.

Помимо дефицита людей, обострились административные проблемы и кризис качества подготовки. Нехватка времени на обучение уже привела к падению эффективности даже элитных подразделений, таких как Центр передовых беспилотных систем "Рубикон", чьи операторы БПЛА обеспечивали России тактические успехи во второй половине 2025 года.

Путин боится принудительной мобилизации

Несмотря на эти проблемы Кремль не решается объявлять мобилизацию. Любая кампания принудительного призыва вызовет мощное общественное недовольство и социальное напряжение. Если в середине 2025 года граждане РФ еще мирились с войной на фоне тактических продвижений российской армии, то сейчас в условиях отсутствия значимых побед, ударов по экономике и огромных потери принудительная мобилизация станет крайне непопулярным и политически опасным шагом для путинского режима.

Аналитики ISW подчеркивают, что пока Россия не найдет способ противостоять украинским беспилотным системам, даже массовый принудительный призыв резервистов не сможет существенно повысить боевые возможности российских войск.

Ранее сообщалось, что российское военное командование поставило задачу увеличить контингент ВС РФ в Украине. Кремль собирается мобилизовать по меньшей мере десятки тысяч солдат дополнительно.

Как рассказывал OBOZ.UA, украинская армия возвращает себе тактическую инициативу на разных участках линии фронта. В течение последних месяцев они провели серию контратак, получив наибольшие достижения на поле боя с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!