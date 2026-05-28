ВСУ отминусовали еще 1160 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 27 мая украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1160 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 360 110 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 1 танк, 7 бронемашин и 42 артиллерийских системы. Общие потери врага составляют 11 956 танков, 24 625 ББМ и 42 832 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1806 единиц реактивных систем залпового огня и 1397 систем противовоздушной обороны и 1492 наземных роботизированных комплекса.

Общие потери россиян увеличились до 436 самолетов, 353 вертолетов и 314 902 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4687 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 99 906 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4227 – специальной техники.

Напомним, Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли ряд ударов по ключевым целям российских оккупационных войск в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Среди пораженных объектов – РЛС "Небо-СВ", командно-штабная машина комплекса ЗРК "Бук-М2", тягач из состава ЗРК С-350 "Витязь", склады и логистические объекты.

Как сообщал OBOZ.UA, секретные ударные "крылья" СБС перерезали логистику врага в глубоком тылу. Речь идет о так называемом "крымском логистическом коридоре", который сейчас заблокирован украинскими защитниками– дорогу Р-280 Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. Она теперь находится под огневым контролем Сил обороны Украины.

