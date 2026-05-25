Применение дронов на поле боя в Украине перевернуло военные доктрины – The Times

Использование беспилотников в войне России против Украины кардинально изменило подходы к ведению боевых действий в мире. Современная война все больше переходит в формат технологического противостояния, где ключевую роль играют дроны.

Украинский опыт уже влияет на военные доктрины ведущих государств. Об этом пишет The Times.

Как отмечает издание, за время полномасштабной войны Украина смогла превратить беспилотники в один из главных инструментов сдерживания и поражения российских войск.

Если раньше считалось, что преимущество России в ресурсах является определяющим, то сейчас Украина получила собственные "козыри" – массовое применение ударных дронов, которые уничтожают пехоту, технику и нарушают логистику противника.

Аналитики подчеркивают, что беспилотная война достигла нового уровня развития, фактически разрушив классическое представление о линии фронта. На отдельных участках она превратилась в широкую "зону поражения", где любое передвижение – как техники, так и пехоты – становится крайне опасным из-за постоянной угрозы атак с воздуха.

Отдельное внимание уделяется и новым подходам к организации боевых действий. В частности, в Украине сформировалась система поощрений для операторов дронов: результаты их работы отображаются в виде показателей уничтоженных целей, а самые эффективные подразделения получают доступ к более современному вооружению. Часть техники производят непосредственно в Украине, другую – при участии партнеров.

Такую модель иногда называют "геймификацией" войны, однако, как отмечают эксперты, она является вынужденным ответом на масштабную агрессию. Украинские военные сосредоточены на максимальном истощении противника, пытаясь увеличить его потери до уровня, который станет критическим.

В то же время издание отмечает, что несмотря на технологические успехи Украина продолжает нести значительные потери и сталкивается с кадровыми вызовами. Россия, имея больший человеческий ресурс, чаще проводит ротации подразделений, тогда как украинские военные дольше находятся на передовой.

Ключевым элементом стратегии Украины остается ставка на дешевые, массовые и эффективные технологии. Используя беспилотники, страна фактически "обменивает" дорогие человеческие ресурсы на относительно недорогие технические средства, что позволяет сдерживать противника даже в условиях ограниченных ресурсов.

Напомним, Украина уже до конца года может выйти на способность осуществлять массированные налеты до тысячи ударных дронов по территории России. Между тем, в стране-агрессоре все активнее обсуждают реальность таких сценариев и их возможные последствия.

Как сообщал OBOZ.UA, стремление российского диктатора Владимира Путина продемонстрировать силу, начав войну против Украины, обернулось для России огромными проблемами. Ежемесячно РФ теряет десятки тысяч своих солдат, а темпы продвижений оккупационной армии замедлились до мизерных. В то же время украинские удары испытывают на себе все больше российских регионов, включая уже Москву.

Ранее в ISW констатировали, что украинские удары по НПЗ подрывают способность России заработать на нефти. Сейчас остановили или сократили работу большинство крупных российских нефтеперерабатывающих заводов, которые совокупно производили около 30% бензина и 25% дизтоплива в РФ.

