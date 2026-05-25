Украина сможет запускать тысячу дронов по России до конца года: эксперт оценил потенциал атак

Украина уже до конца года может выйти на способность осуществлять массированные налеты до тысячи ударных дронов по территории России. Между тем, в стране-агрессоре все активнее обсуждают реальность таких сценариев и их возможные последствия.

Об этом говорится в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление". Как отмечает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, Украина с 2022 года существенно нарастила как качество, так и количество применения ударных беспилотников.

По его словам, сейчас наблюдается тенденция к паритету, а иногда и преимущества Украины по масштабам использования дронов по сравнению с российскими атаками по украинской территории.

Эксперт отмечает, что ключевым фактором изменений является не только количество беспилотников, но и постепенная деградация системы противовоздушной обороны России.

В частности, он выделяет сразу несколько причин: недостаток средств ПВО даже в стратегически важных регионах, дефицит ракет к зенитным комплексам, технологическую отсталость отдельных систем и регулярные потери российских ПВО-установок вследствие украинских ударов.

По его оценке, российская система ПВО уже не способна эффективно перехватывать массовые и низковысотные цели, а производство ракет значительно отстает от темпов развития украинских ударных беспилотников. Это приводит к ситуациям, когда часть российских комплексов фактически не может работать из-за нехватки боекомплекта.

Отдельно Коваленко обращает внимание на результаты массированных атак украинских дронов по территории РФ, в частности инцидентов, подобных налетам на район Москвы. По его мнению, они продемонстрировали имеющиеся "окна" в эшелонированной обороне даже вокруг наиболее защищенных объектов.

Эксперт также указывает, что Украина постепенно наращивает темпы производства и применения беспилотников, опираясь на опыт реальных боевых операций. В то же время Россия, по его словам, сталкивается с истощением своих ресурсов ПВО и не успевает компенсировать потери.

Оценивая перспективы, Коваленко предполагает, что тенденция к росту количества украинских дроновых атак сохранится, и уже к концу года речь может идти о системных ударах с использованием более тысячи беспилотников в рамках отдельных операций.

При этом он подчеркивает, что даже российские пропагандистские и военные источники вынуждены признавать рост интенсивности таких атак, что лишь усиливает беспокойство в российском информационном пространстве.

Как сообщал OBOZ.UA, стремление российского диктатора Владимира Путина продемонстрировать силу, начав войну против Украины, обернулось для России огромными проблемами. Ежемесячно РФ теряет десятки тысяч своих солдат, а темпы продвижений оккупационной армии замедлились до мизерных. В то же время украинские удары испытывают на себе все больше российских регионов, включая уже Москву.

Ранее в ISW констатировали, что украинские удары по НПЗ подрывают способность России заработать на нефти. Сейчас остановили или сократили работу большинство крупных российских нефтеперерабатывающих заводов, которые совокупно производили около 30% бензина и 25% дизтоплива в РФ.

