Киев перехватил инициативу: генерал Ходжес заявил, что Россия не может вооруженно победить Украину на поле боя

События последних месяцев, в частности операция Сил обороны Украины в Курской области РФ, выявили некоторые существенные слабости как в российской армии, так и в оборонно-промышленном комплексе государства-агрессора. У Кремля "нет возможности вывести Украину из войны", пока Запад продолжает передавать ей даже те скромные объемы помощи, которые поставляются сейчас.

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Об этом в комментарии CBC News заявил американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который был командующим армией США в Европе. Издание назвало эту статью "Украинский гамбит под Курском переворачивает некоторые старые предположения о России и войне".

"Мы, как мы надеемся, выясним – я не сомневаюсь, что на это направлено множество разведывательных ресурсов – каковы реальные возможности России? Какова их способность поддерживать операции?" – задался вопросом Ходжес.

Он заявил, что в последнее время не увидел никаких особых серьезных изменений или инноваций с российской стороны. Больше похоже на то, что оккупанты "просто пытаются делать все больше и больше того же самого". Из-за своей тактики ВС РФ несут большие потери. "Где дно этой бочки для России?" – спросил отставной генерал-лейтенант.

Для Ходжеса один из главных выводов ситуации на Курщине – это опровержение, что боевые беспилотники сделали элемент неожиданности недостижимым в современной войне.

"Как Украина могла накопить достаточный потенциал и начать атаку, которая, казалось бы, застала россиян врасплох так же, как она застала врасплох большинство из нас?" – поинтересовался он.

"Это действительно ставит под сомнение теорию или мнение о том, что из-за беспилотников невозможно скрыть большое количество наземных войск и эффективно их перебрасывать", – поделился размышлениями американский военный.

По его предположению, Украина "каким-то образом создала пузырь для борьбы с БПЛА". И это "позволило ей делать то, что было немыслимо шесть, восемь, десять месяцев назад".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Операция Сил обороны на Курщине вынудила Москву перебрасывать в этот российский регион отдельные подразделения с украинского фронта. В настоящее время массовый переброс войск не фиксируется, но в целом с передовой выведено более 5 тысяч российских захватчиков, заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– В BILD предположили, что украинские силы близятся к стратегическому успеху на реке Сейм на севере Глушковского района Курской области. Потенциально в окружение могут попасть до трех тысяч российских боевиков.

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