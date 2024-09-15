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Это быстрее, чем вертолет: "Дикие Шершни" разогнали FPV-дрон до 325 км/ч. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
1,2 т.
Это быстрее, чем вертолет: 'Дикие Шершни' разогнали FPV-дрон до 325 км/ч. Видео

В украинском сообществе по изготовлению ударных FPV-дронов "Дикие шершни" заявили о новой разработке – скоростном БПЛА, способном преодолевать до 325 км в час. Волонтеры пообещали, что первая партия таких дронов-камикадзе уже скоро отправится на выполнение важных боевых задач.

Видео дня

В официальном Telegram-канале "Диких шершней" было опубликовано видео, снятое камерой нового беспилотника. На нем видно, что во время полета дрон достиг рекордной скорости в 325 км/ч.

Так, в прошлом месяце волонтеры разогнали дрон до 260 км/ч.

"Скоростной FPV дрон от "Диких шершней" разогнался до 325 км/ч. Побит наш предыдущий рекорд скорости", – сообщили в сообществе.

Это быстрее, чем вертолет: "Дикие Шершни" разогнали FPV-дрон до 325 км/ч. Видео

Волонтеры добавили, что продолжают развивать этот проект.

Это быстрее, чем вертолет: "Дикие Шершни" разогнали FPV-дрон до 325 км/ч. Видео

"Еще немного и первая партия таких дронов поедет выполнять специальные и очень важные задачи", – пообещали "Дикие шершни".

Они также призвали поддержать разработки БПЛА переводом на любую сумму.

Это быстрее, чем вертолет: "Дикие Шершни" разогнали FPV-дрон до 325 км/ч. Видео

Дрон "Диких шершней" превзошел по скорости вертолет

Военный обозреватель Игаль Левин отметил, что скорость нового дрона "превосходит максимальную крейсерскую скорость большинства вертолетов и открывает много возможностей для дальнейшего применения".

В частности, для сравнения, российский хваленый боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" имеет максимально допустимую скорость 310 км/ч.

А в Defence Express предположили, что "Дикие шершни" разработали, очевидно, зенитный дрон, активно используемый для уничтожения вражеских разведывательных БПЛА.

Чем больше скорость, тем эффективнее зенитный FPV-дрон, так как у его оператора есть очень ограниченное время, чтобы перехватить свою цель, которую сначала еще необходимо догнать, указывают эксперты.

"На таких скоростях уж очень важна аэродинамика, поэтому дрон напоминает ракету", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники в Покровске рассказали, что им критически не хватает дронов и средств РЭБ. Украинцев призвали совместно сделать все для того, чтобы не дать врагу перерезать коммуникационный центр западного Донбасса.

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