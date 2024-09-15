Это быстрее, чем вертолет: 'Дикие Шершни' разогнали FPV-дрон до 325 км/ч. Видео

В украинском сообществе по изготовлению ударных FPV-дронов "Дикие шершни" заявили о новой разработке – скоростном БПЛА, способном преодолевать до 325 км в час. Волонтеры пообещали, что первая партия таких дронов-камикадзе уже скоро отправится на выполнение важных боевых задач.

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В официальном Telegram-канале "Диких шершней" было опубликовано видео, снятое камерой нового беспилотника. На нем видно, что во время полета дрон достиг рекордной скорости в 325 км/ч.

Так, в прошлом месяце волонтеры разогнали дрон до 260 км/ч.

"Скоростной FPV дрон от "Диких шершней" разогнался до 325 км/ч. Побит наш предыдущий рекорд скорости", – сообщили в сообществе.

Волонтеры добавили, что продолжают развивать этот проект.

"Еще немного и первая партия таких дронов поедет выполнять специальные и очень важные задачи", – пообещали "Дикие шершни".

Они также призвали поддержать разработки БПЛА переводом на любую сумму.

Дрон "Диких шершней" превзошел по скорости вертолет

Военный обозреватель Игаль Левин отметил, что скорость нового дрона "превосходит максимальную крейсерскую скорость большинства вертолетов и открывает много возможностей для дальнейшего применения".

В частности, для сравнения, российский хваленый боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" имеет максимально допустимую скорость 310 км/ч.

А в Defence Express предположили, что "Дикие шершни" разработали, очевидно, зенитный дрон, активно используемый для уничтожения вражеских разведывательных БПЛА.

Чем больше скорость, тем эффективнее зенитный FPV-дрон, так как у его оператора есть очень ограниченное время, чтобы перехватить свою цель, которую сначала еще необходимо догнать, указывают эксперты.

"На таких скоростях уж очень важна аэродинамика, поэтому дрон напоминает ракету", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники в Покровске рассказали, что им критически не хватает дронов и средств РЭБ. Украинцев призвали совместно сделать все для того, чтобы не дать врагу перерезать коммуникационный центр западного Донбасса.

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