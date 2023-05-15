'Это должно быть шоком для российских войск': Порошенко в эфире Sky News рассказал, почему так важны F16 для контрнаступления

Снабжение ракет Storm Shadow уже дало свой положительный результат. Но контрнаступление ВСУ невозможно без воздушной поддержки.

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Об этом Петр Порошенко сообщил в эфире британского телеканала Sky News. Пятый президент призвал западных союзников не опасаться Путина и дать Украине истребители F16.

"Мой личный совет: мы можем добиться успеха, только если не будем бояться Путина и не будем доверять Путину. Прекрасным ответом на любой шантаж Путина будет F⁠16. Я очень ценю то, что Великобритания, насколько я понимаю и знаю, уже начала подготовку и обучение пилотов F⁠16 в Соединенном Королевстве. Это также жизненно важный сигнал для создания глобальной коалиции реактивных истребителей, которая должна улучшить оборонительную и наступательную способность украинских Вооруженных Сил", – сказал Порошенко.

"Когда мы создавали новые Вооруженные Силы Украины, мы базировались на тактике НАТО, вся тактика НАТО построена с учетом воздушной поддержки и противовоздушной обороны. У Украины сейчас нет воздушной поддержки, и коалиция реактивных истребителей может вернуть Украине господство в небе или по крайней мере прекратить господство России в небе во время украинской наступательной операции, а это значительно повысит ее эффективность", – считает Порошенко.

"Мы рассчитываем, что самолеты прибудут как можно скорее. Это пункт номер один. Каждую неделю я бываю на поле боя вместе с нашими войсками, оказывая максимальную помощь, или на военных выставках, чтобы выбрать и купить поставки для Вооруженных Сил. И я могу вам подтвердить, что наступательная операция может начаться где угодно и в любой момент на 1000-километровом поле боя с Россией, мы точно не комментируем это, это должно быть шоком для российских войск, и мы делаем все возможное, чтобы сделать это так же эффективно, как наша предварительная наступательная операция", – говорит Порошенко.