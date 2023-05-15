"Это должно быть шоком для российских войск": Порошенко в эфире Sky News рассказал, почему так важны F16 для контрнаступления
Снабжение ракет Storm Shadow уже дало свой положительный результат. Но контрнаступление ВСУ невозможно без воздушной поддержки.
Об этом Петр Порошенко сообщил в эфире британского телеканала Sky News. Пятый президент призвал западных союзников не опасаться Путина и дать Украине истребители F16.
"Мой личный совет: мы можем добиться успеха, только если не будем бояться Путина и не будем доверять Путину. Прекрасным ответом на любой шантаж Путина будет F16. Я очень ценю то, что Великобритания, насколько я понимаю и знаю, уже начала подготовку и обучение пилотов F16 в Соединенном Королевстве. Это также жизненно важный сигнал для создания глобальной коалиции реактивных истребителей, которая должна улучшить оборонительную и наступательную способность украинских Вооруженных Сил", – сказал Порошенко.
"Когда мы создавали новые Вооруженные Силы Украины, мы базировались на тактике НАТО, вся тактика НАТО построена с учетом воздушной поддержки и противовоздушной обороны. У Украины сейчас нет воздушной поддержки, и коалиция реактивных истребителей может вернуть Украине господство в небе или по крайней мере прекратить господство России в небе во время украинской наступательной операции, а это значительно повысит ее эффективность", – считает Порошенко.
"Мы рассчитываем, что самолеты прибудут как можно скорее. Это пункт номер один. Каждую неделю я бываю на поле боя вместе с нашими войсками, оказывая максимальную помощь, или на военных выставках, чтобы выбрать и купить поставки для Вооруженных Сил. И я могу вам подтвердить, что наступательная операция может начаться где угодно и в любой момент на 1000-километровом поле боя с Россией, мы точно не комментируем это, это должно быть шоком для российских войск, и мы делаем все возможное, чтобы сделать это так же эффективно, как наша предварительная наступательная операция", – говорит Порошенко.