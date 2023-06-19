Это единственный инструмент влияния на украинцев: у Зеленского не исключают, что осенью РФ может вернуться к тактике ударов по энергетике

Российская кампания массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины может повториться осенью и зимой. Террор – это единственный инструмент влияния на украинцев, оставшийся у агрессора.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "РБК-Украина". Он отметил, что РФ может бросить на эти целые остатки крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, а также дронов. Таким образом она, вероятно, будет терроризировать гражданское население, критическую и энергетическую инфраструктуру.

Представитель ОП подчеркнул, что сейчас Украине нужно достроить новые трансформаторы, заменить и в целом отремонтировать инфраструктуру распределительных электросетей.

"Это все требует больших финансовых затрат", – отметил Подоляк.

Также он призвал не забывать об огромной цене этой войны.

"Или мы проигрываем, и тогда нас как государства не существует. Да, будет это называться Украина, но это будет исключительно марионеточное, несуществующее государство. Или мы выигрываем, несмотря ни на что, выигрываем эту войну", – заявил советник ОП.

Напомним: в течение 17 июня энергетики компании ДТЭК в очередной раз возобновляли электросети на Днепропетровщине и Донбассе, разрушенные из-за обстрелов РФ. Свет вернули в дома 3,5 тыс. семей.

Тяжелые боестолкновения в Донецкой области продолжаются. Поэтому без света остается значительное количество населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 июня потребители в ряде регионов Украины остались без электроэнергии. Отключения происходили из-за российских обстрелов, а также в результате затоплений после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. То есть речь шла о Херсонской и Николаевской областях, а также о Донетчине, Сумщине и Харьковщине;

– энергетическая инфраструктура Украины также получила повреждения во время ночной российской атаки 22 мая. В результате временно отключалось питание Запорожской АЭС, а без света остались жители Запорожья и Днепропетровской области.

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