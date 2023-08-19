'Это государственная тайна!' Маляр прокомментировала данные NYT о потерях на войне в Украине

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала заявления СМИ об общих потерях до полумиллиона человек двумя сторонами войны в Украине. Она подчеркнула, что информация о количестве наших погибших во время военного положения является государственной тайной, поскольку может помочь врагу в просчете дальнейших действий ВСУ.

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Соответствующее заявление Маляр обнародовала в официальном Telegram-канале. "Время от времени в иностранных СМИ появляется информация о якобы количестве наших погибших. Поэтому еще раз объясню ситуацию. Во время военного положения эта информация представляет государственную тайну. Не потому что кто-то хочет скрыть, а потому что это требование военных", – отметила она.

Маляр добавила, что данные о потерях Украины являются тайными, поскольку во время активной фазы войны количество погибших и раненых враг использует для просчета наших возможных дальнейших действий.

"Дело в том, что в военном деле определенные действия зависят от процента погибших и раненых по отношению к общему количеству военнослужащих. Соответственно, если эти цифры известны, враг может заранее просчитать наши действия", – пояснила чиновница.

По ее словам, речь идет не только об общем количестве потерь убитыми и ранеными, но и о количестве потерь конкретных подразделений и направлений, особенно во время боев.

"Если у врага будет такая информация, они начнут понимать некоторые наши следующие шаги. Информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является гостайной. Доступ к этой информации имеет очень ограниченный круг лиц, которые должным образом предупреждены об уголовной ответственности за разглашение", – заявила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее The New York Times, ссылаясь на официальных представителей США, написала, что армия РФ потеряла более 300 тыс. солдат в войне против Украины. Общие потери сторон оцениваются до полумиллиона человек. В статье назвали такие цифры ошеломляющими, поскольку Россия имеет преимущество в материальной базе и ресурсе живой силы.

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