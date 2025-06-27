'Это мощный человеческий ресурс': Умеров рассказал о результатах внедрения программы 'Контракт 18-24' и мотивации бойцов

Украинские воины, которые вступили в ряды Сил обороны по программе "Контракт 18-24", показали высокую мотивацию и боеспособность. Военные командиры после анализа боевых действий, в которых участвовали эти бойцы, высоко оценили их выдержку и профессионализм.

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Об этом рассказал на встрече со СМИ 27 июня министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, ведомство получило отчеты с фронта, которые подтвердили, что подразделения с контрактниками 18-24 показывают эффективные результаты.

"Контрактники 18–24 продемонстрировали высокую готовность и уверенные действия в боях. Мы увидели их на поле боя – и это действительно мотивирует. Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня. Это мощный человеческий ресурс, который следует поддерживать и развивать. И государство это будет делать, совершенствуя мотивационный пакет проекта", – сказал Умеров.

Глава ведомства добавил, что программу "Контракт 18-24" планируют совершенствовать, чтобы предложить больше стимулов молодым украинцам, которые готовы пойти на службу в армию.

В то же время Умеров уточнил, что вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине не рассматривается, а "Контракт 18-24" является добровольной программой.

Министр подчеркнул, что любое решение относительно возраста принимается исключительно на политическом уровне и пока никаких изменений не планируется.

Напомним, что Минобороны ввело инициативу "Контракт 18-24", предусматривающую возможность добровольной службы для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в Силах обороны. Для них контракт будет длиться один год.

При этом рекрутам предоставляется финансовое вознаграждение, кроме зарплаты и дополнительных выплат: 200 тысяч гривен сразу после подписания контракта; 300 тысяч гривен после прохождения обучения и начала выполнения боевых задач; 500 тысяч гривен после завершения контракта.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые кандидаты, желающие присоединиться к ВСУ в рамках проекта "Контракт 18-24", получают отказ. Распространенными причинами являются непрохождение психологического отбора или военно-врачебной комиссии. Из-за этого отказы получили 5% желающих.

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