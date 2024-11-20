"Это наша реальность": Селезнев посоветовал не исключать вариант применения Россией тактического ядерного оружия. Видео

Украина не должна исключать угрозу того, что государство-агрессор Россия может применить в войне тактическое ядерное оружие. Однако ядерные угрозы российских чиновников, которые звучат с 2022 года, не должны остановить наше стремление восстановить свою территориальную целостность.

Видео дня

Об этом в эфире OBOZ.Talk сказал военный журналист, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-17 годах Владислав Селезнев. По его убеждению, не следует исключать такое развитие событий.

Однако угрозы из Кремля и намеки на тактическое ядерное оружие раздаются уже почти три года, но по состоянию на данный момент это только угрозы.

"Тактическое ядерное оружие, на применение которого постоянно намекает президент Путин и экс-президент Медведев, это наша реальность. Стоит ли исключать вообще варианты применения такого типа оружия? Пожалуй, не стоит. Но с другой стороны, прямые намеки от высших военно-политических чиновников РФ о том, что они вот-вот применят ядерное оружие, раздаются в наш адрес с апреля 2022 года. Намеки есть, а реального применения такого оружия нет. Намеки будут раздаваться и дальше, но вряд ли они отважатся на задействование именно такого оружия. Говорить и делать – это разные истории", – сказал эксперт.

Он отметил, что ядерные угрозы не должны остановить Украину в ее борьбе за независимость.

"Обращать внимание на пустые заявления кремлевских старцев, пожалуй, не стоит. Должна ли угроза применения ядерного оружия остановить наше стремление обрести и сохранить независимость и восстановить нашу территориальную целостность? Очевидно, что Путин абсолютно не скрывал планов по разрушению Украины как государства, так и украинца как составляющую сообщества народов мира", – добавил Селезнев.

Напомним, что российский диктатор Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. Соответствующий указ главный военный преступник России подписал на 1000-й день полномасштабной войны против Украины. Обновленный документ предусматривает расширение оснований для применения ядерного оружия.

Ранее в Кремле признались, что решили изменить свою ядерную доктрину с тем, чтобы угрожать странам Запада. По словам путинского пресс-секретаря Пескова, РФ предупреждает Запад о последствиях в случае нападения.

В Белом доме заявили, что не намерены менять свою ядерную политику в ответ на новую доктрину России, расширяющую условия использования ядерного оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сказал, что утверждение Путиным новой ядерной доктрины РФ в очередной раз доказало безответственное отношение Кремля к собственным международным обязательствам.