'Это наша война': что говорил об Украине Рютте, которому светит кресло генсека НАТО

Премьер Нидерландов Марк Рютте заменит Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря НАТО с октября этого года. В Альянсе практически определились с этим после того, как Клаус Иоганнис официально объявил о своем выходе из гонки за этот пост. Для Украины такой поворот событий имеет немаловажное значение, ведь Рютте зарекомендовал себя с лучшей стороны как последовательный сторонник нашей страны.

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OBOZ.UA собрал самые яркие цитаты Марка Рютте, свидетельствующие о том, что он верный друг Украины и свирепый ненавистник российского диктатора Владимир Путин.

На его взгляды сильно повлияло ущерб Россией Boeing 777 на Донетчине в 2014 году, на борту которого находились 196 граждан Нидерландов из 298 жертв российского террористического акта.

Марк Рютте убежден, что Запад должен противостоять Москве, потому что Путин не собирается останавливаться в Украине. И НАТО должно быть мощным в своих усилиях по этому поводу и не иметь наивных взглядов по путинской России, считает политик

"Путин не остановится на Украине, если не остановим его сейчас. Эта война больше самой Украины. Речь идет о соблюдении международного права", - убежден Рютте.

Он называет войну в Украине общей войной Запада против России, которая представляет угрозу безопасности в Европе и во всем мире.

"Мы не официально находимся в состоянии войны с Россией. Но по сути это тоже наша война. Украина должна победить, это действительно важно. Как бы там ни было, мы должны гарантировать, что сделаем все возможное для приближения их к этой победе. Мы делаем это, потому что это наша война. Если она пойдет не так, и мы позволим Путину оккупировать Украину, что дальше?

Марк Рютте отмечает, что сегодня от российской агрессии страдает только украинский народ, но на самом деле война не так далеко, как может казаться некоторым в Европе – она всего лишь за "несколько часов полета" от них.

"Сегодня мы также думаем: где мы сейчас, когда украинский народ страдает жестокой российской агрессией. Как больно, что на нашем континенте снова война и через несколько часов полета снова совершаются военные преступления", – отмечает политик.

Рютте является одним из руководителей международной коалиции, которая будет снабжать Украину F-16 и обучает украинских пилотов.

Он поддержал передачу Украине артиллерии, дронов, боеприпасов. В последние месяцы в должности премьера Марк Рютте подписал 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной, гарантируя поддержку Нидерландов, несмотря на критику ультраправого лидера и победителя выборов Герта Уилдерса.

Рютте восхищается смелостью украинцы и призывает союзников делать все, чтобы Украина победила.

"Несмотря на постоянную атмосферу угроз и неопределенности, харьковчане продолжают жить, город живет дальше. Словами невозможно преодолеть такого диктатора, как Путин. Задача, которая стоит перед союзниками Украины, четкая: делать все, что можно, чтобы Украина могла защититься, чтобы сдержать экспансионизм Путина... Мы стоим рядом с Украиной, бок о бок.

Он наладил хорошие отношения с британскими и американскими лидерами, и многие его считают одним из самых успешных в Европе в общении с возможным следующим президентом США Дональдом Трампом.

Сам же Рютте критикует лидеров НАТО, смущающихся из-за возможного возвращения Трампа в кресло президента США. По его словам, они должны прекратить "стонать и скулить о Трампе", а тратить больше на оборону и производство боеприпасов и больше помогать Украине, независимо от того, кто победит в США.

"Прежде всего я бы сказал: перестанем стонать по поводу Трампа. Потому что мы не знаем, кто будет следующим президентом США. Нам нужно инвестировать в нашу оборону, резко наращивать производство оружия и делать больше для поддержки Украины. Это не имеет никакого отношения к Трампу". Это касается США, Канады, Исландии, Норвегии, Великобритании, ЕС, стран НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, следующим генеральным секретарем НАТО станет нынешний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, уходящий в отставку в июле этого года. Все 32 члена Североатлантического союза согласились, что именно он изменит Йенса Столтенберга.

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