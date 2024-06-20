УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Это наша война": что говорил об Украине Рютте, которому светит кресло генсека НАТО

Надежда Данищук
War
3 минуты
267
'Это наша война': что говорил об Украине Рютте, которому светит кресло генсека НАТО

Премьер Нидерландов Марк Рютте заменит Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря НАТО с октября этого года. В Альянсе практически определились с этим после того, как Клаус Иоганнис официально объявил о своем выходе из гонки за этот пост. Для Украины такой поворот событий имеет немаловажное значение, ведь Рютте зарекомендовал себя с лучшей стороны как последовательный сторонник нашей страны.

Видео дня

OBOZ.UA собрал самые яркие цитаты Марка Рютте, свидетельствующие о том, что он верный друг Украины и свирепый ненавистник российского диктатора Владимир Путин.

На его взгляды сильно повлияло ущерб Россией Boeing 777 на Донетчине в 2014 году, на борту которого находились 196 граждан Нидерландов из 298 жертв российского террористического акта.

Марк Рютте убежден, что Запад должен противостоять Москве, потому что Путин не собирается останавливаться в Украине. И НАТО должно быть мощным в своих усилиях по этому поводу и не иметь наивных взглядов по путинской России, считает политик

"Путин не остановится на Украине, если не остановим его сейчас. Эта война больше самой Украины. Речь идет о соблюдении международного права", - убежден Рютте.

Он называет войну в Украине общей войной Запада против России, которая представляет угрозу безопасности в Европе и во всем мире.

"Мы не официально находимся в состоянии войны с Россией. Но по сути это тоже наша война. Украина должна победить, это действительно важно. Как бы там ни было, мы должны гарантировать, что сделаем все возможное для приближения их к этой победе. Мы делаем это, потому что это наша война. Если она пойдет не так, и мы позволим Путину оккупировать Украину, что дальше?

"Это наша война": что говорил об Украине Рютте, которому светит кресло генсека НАТО

Марк Рютте отмечает, что сегодня от российской агрессии страдает только украинский народ, но на самом деле война не так далеко, как может казаться некоторым в Европе – она всего лишь за "несколько часов полета" от них.

"Сегодня мы также думаем: где мы сейчас, когда украинский народ страдает жестокой российской агрессией. Как больно, что на нашем континенте снова война и через несколько часов полета снова совершаются военные преступления", – отмечает политик.

Рютте является одним из руководителей международной коалиции, которая будет снабжать Украину F-16 и обучает украинских пилотов.

Он поддержал передачу Украине артиллерии, дронов, боеприпасов. В последние месяцы в должности премьера Марк Рютте подписал 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной, гарантируя поддержку Нидерландов, несмотря на критику ультраправого лидера и победителя выборов Герта Уилдерса.

"Это наша война": что говорил об Украине Рютте, которому светит кресло генсека НАТО

Рютте восхищается смелостью украинцы и призывает союзников делать все, чтобы Украина победила.

"Несмотря на постоянную атмосферу угроз и неопределенности, харьковчане продолжают жить, город живет дальше. Словами невозможно преодолеть такого диктатора, как Путин. Задача, которая стоит перед союзниками Украины, четкая: делать все, что можно, чтобы Украина могла защититься, чтобы сдержать экспансионизм Путина... Мы стоим рядом с Украиной, бок о бок.

Он наладил хорошие отношения с британскими и американскими лидерами, и многие его считают одним из самых успешных в Европе в общении с возможным следующим президентом США Дональдом Трампом.

"Это наша война": что говорил об Украине Рютте, которому светит кресло генсека НАТО

Сам же Рютте критикует лидеров НАТО, смущающихся из-за возможного возвращения Трампа в кресло президента США. По его словам, они должны прекратить "стонать и скулить о Трампе", а тратить больше на оборону и производство боеприпасов и больше помогать Украине, независимо от того, кто победит в США.

"Прежде всего я бы сказал: перестанем стонать по поводу Трампа. Потому что мы не знаем, кто будет следующим президентом США. Нам нужно инвестировать в нашу оборону, резко наращивать производство оружия и делать больше для поддержки Украины. Это не имеет никакого отношения к Трампу". Это касается США, Канады, Исландии, Норвегии, Великобритании, ЕС, стран НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, следующим генеральным секретарем НАТО станет нынешний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, уходящий в отставку в июле этого года. Все 32 члена Североатлантического союза согласились, что именно он изменит Йенса Столтенберга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!