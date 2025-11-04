'Это наше государство, это наш восток': Зеленский посетил фронт и встретился с украинскими воинами. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский совершил поездку на фронт и встретился с воинами "Азова", которые держат оборону на Добропольском направлении. Глава государства заслушал доклады защитников о боевой ситуации и ключевых проблемах на передовой.

Он заверил, что украинская сторона сделает все возможное, чтобы сохранить Восток. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале 4 ноября.

"Встретился с нашими воинами на пункте управления 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", который вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении. Заслушал доклады военных...", – говорится в сообщении.

Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте и наградил бойцов

Во время встречи речь шла о ситуации на передовой и насущных потребностях украинских подразделений, в частности вопросы вооружения, расширения производства беспилотников, обеспечения бригад и использования боевого опыта 1-го корпуса НГУ "Азов" и других формирований.

Президент отметил бойцов государственными наградами, поблагодарив за преданную службу на одном из ключевых направлений обороны.

"Спасибо воинам за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Это наше государство, это наш Восток, и мы обязательно сделаем максимум, чтобы сохранить его украинским", – подчеркнул глава государства.

Кроме бригады "Азов", президент встретился с военными 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж".

"Заслушал доклад командира о ситуации на этом направлении. Подробно обсудили с военными потребности бригады, производство и централизованное снабжение дронов: наземных роботизированных платформ, тяжелых бомберов и других, изготовление типовых боеприпасов для них", – говорится в сообщении.

Зеленский также отметил воинов государственными наградами и поблагодарил за службу и защиту государства.

Напомним, 3 ноября Владимир Зеленский вручил государственные награды воинам инженерных войск и поздравил их с профессиональным праздником, отметив важную роль инженерных подразделений. Он поблагодарил всех защитников и почтил павших воинов минутой молчания.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, Владимир Зеленский встретился с ранеными воинами, которые получили ранения при выполнении задач в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях, и вручил государственные награды восьми нашим военнослужащим.

