'Это наше обязательство: Порошенко призвал Раду принять закон об упрощенном получении УБД

Одной из важнейших задач для Верховной Рады сейчас является защита и поддержка Вооруженных Сил Украины. Парламентарии должны защитить военный НДФЛ, который хотят изъять из местных бюджетов, а также принять законопроект об упрощенном получении устава участника боевых действий.

Об этом во время выступления с трибуны ВР заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко

"Нет сейчас ничего важнее, чем защитить наших воинов. У нас снова законопроект об УБД стоит в конце. Законопроект моего авторства вообще даже не рассмотрен комитетом", – отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что речь идет о справедливости для наших воинов, поскольку "им эти "ксивы" не нужны". Политик уверен, что нардепы обязаны дать воинам законодательную защиту, которая поможет членам семей защитников, а также семьям погибших героев.

"Цель Украины – это победа в войне против Путина и против России, а не победа на выборах", – сказал Порошенко.

Он призвал рассмотреть этот законопроект, "не путая его с формированием разных реестров, попыткой подтянуть туда облегчение проведения выборов".

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"К сожалению, вчера вы проголосовали 236 голосами, чтобы забрать деньги у местного самоуправления, забрать их у военных и передать их на какие-то эфемерные программы", – напомнил Порошенко.

Он призвал ко второму чтению совместно собраться рабочей группой, сконцентрировать эти деньги исключительно на обеспечении бригад по пунктам постоянной дислокации, обеспечить эффективный контроль за этими деньгами.

"Требуем рассмотреть здесь УБД. Требуем сформировать рабочую группу по законопроекту о военном НДФЛ, защитить воинов, местное самоуправление и децентрализацию", – сказал Порошенко.