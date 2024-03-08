Это не просто формальность: капитан медицинской роты объяснил, как стандарты НАТО работают в сфере тактической медицины. Видео

В настоящее время Вооруженные силы Украины находятся на переходном этапе от советского прошлого к стандартам НАТО. Это относится и к тактической медицине. И это не просто формальность – несмотря на переходный период, стандарты НАТО реально работают на поле боя и существенно помогают сохранить жизнь и здоровье наших защитников.

Об этом рассказал в интервью OBOZ.UA капитан медицинской роты бригады "Буревой" Национальной гвардии Украины Андрей Гук. Он объяснил, что переход к стандартам НАТО в тактической медицине является объективной необходимостью в условиях современной войны.

В советской армии не было боевых медиков. Был стрелок-санитар или санинструктор роты. Этот военнослужащий не мог быть рядом с бойцами в момент ранения. Не было этапов эвакуации, не было сортировки пострадавших. Советская система досталась в наследство и украинской армии, которая в таких реалиях существовала до 2014 года.

"Раньше в основном использовали стрелковое оружие, и в основном были пулевые ранения. Не было КАБов, не было ракетных ударов... То есть был другой уровень поражения, понимаете? Потому что здесь сейчас в основном у нас это прежде всего осколочные ранения. И средства защиты по НАТОвским стандартам играют большую роль, и это наши бойцы оценили", – объяснил Андрей Гук.

По его словам, в сегодняшней войне боевые медики часто работают по стандартам НАТО, что существенно помогает сохранить здоровье наших бойцов.

"Сейчас мы, кстати, находимся далеко от передовой, мы работаем с акубаротравмой. По стандартам НАТО, пациенты с акубаротравмой должны быть выведены из зоны боевых действий. Почему? Если этого не делается, нет этого стандарта, повторная акубаротравма приводит к очень серьезным последствиям и потери боеспособности бойца. Понимаете? То есть элементарный стандарт не выполнил, и хотел как лучше, а приговор – минус боец, он выпадает минимум на полгода, а то и на год. Поэтому я абсолютно положительно это воспринимаю. Единственный минус, что так поздно принято это все", – говорит Андрей Гук.

В условиях войны боевые медики выполняют очень важную и ответственную работу на фронте. Каждый день они борются со смертью и побеждают ее, спасая жизнь наших защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, титаническую работу боевых медиков показал президент Владимир Зеленский. Он опубликовал соответствующие фото, демонстрирующие, как работают боевые медики в самых сложных условиях, где каждая секунда имеет значение.

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