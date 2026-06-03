'Это не просто военный шаг': Шарп объяснил, почему Путин будет до последнего избегать мобилизации

Пока Россия имеет ограниченные резервы живой силы и избегает мобилизации населения. Руководство государства-агрессора понимает, что такой шаг будет иметь слишком большую политическую и экономическую цену.

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Проблему пополнения российского войска прокомментировал израильский военный обозреватель Давид Шарп. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA он обратил внимание на то, что кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор, с 2022 года, избегал всеобщей массовой мобилизации.

"Потому что у нее есть огромная политическая и экономическая цена. Это не просто военный шаг, хотя с военной точки зрения он был бы наиболее правильным. Но в России исходили из того, что цена этого шага слишком велика", – сказал эксперт.

Это лишь один взгляд на ситуацию. Если посмотреть с другой, то, "набирая контрактников за большие деньги, к тому же привлекая наемников и кого угодно (в частности отбросов общества), они рассчитывали, что им удастся медленно, но все-таки решить задачу-минимум этой войны". Такой задачей для захватчиков является захват как минимум Донецкой области.

Кроме этого, россияне надеялись, что из-за продолжительности войны украинская оборона или украинские возможности посыплются – "и тогда удастся выполнить больше, чем задача-минимум".

"Такую ставку они сделали, не пытаясь искусственно ускорить этот процесс за счет проблематичной мобилизации. Если они поймут, что эта ставка не срабатывает, что в самом деле они зашли тупик и что не все так, как планировалось, возникнет вопрос: продолжать совершенно тупиковую войну, прекратить ее либо идти на какой-то кардинальный шаг наподобие мобилизации", – объяснил Шарп.

Привлечение большого количества новобранцев могло бы усилить оккупационное войско. Прежде всего, конечно, количественно, потому что качественно показатели вырастут разве что со временем.

"Качество тоже возрастет, но здесь не прямая зависимость, потому что, когда ты мобилизуешь слишком много, КПД тут не самый высокий, ведь их надо научить, экипировать и так далее. Одно дело – маршевое пополнение тех рот, тех подразделений, в которых дефицит, а другое дело – создание нового подразделения", – заметил Шарп.

"В общем, если они примут это решение, у них появятся определенные возможности маневра и перспективы. Пока этого нет, значит, есть ограниченные резервы, которыми они попытаются и летом, и в ближайшие недели и месяцы наступать на традиционных направлениях – Донецкая область, юг, – по мере того, насколько возможности им позволяют или нет", – подытожил специалист.

Как писал OBOZ.UA:

– Проект "Хочу жить" недавно опубликовал списки российских студентов (1059 человек), которых РФ привлекла к войне против Украины.

– Служба внешней разведки Украины рассказывала, как государство-агрессор вербует африканцев на войну против нашего государства.

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