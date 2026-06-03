'Зеки кончились?' Появились данные о студентах, которых Россия завербовала на войну против Украины

Россия продолжает вербовать собственных граждан и иностранцев на войну против Украины. Теперь в ряды оккупационной армии присоединяются и студенты вузов.

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Сейчас агитаторы посещают учебные заведения и призывают молодых россиян присоединиться к якобы подразделениям БПЛА. Списки опубликовали в Telegram-канале "Хочу жить".

В российской армии ищут пополнение среди студентов

Как отметили в проекте, на пятом году полномасштабной войны российские военкоматы и агитаторы активно работают в высших учебных заведениях, чтобы привлечь студентов к службе в армии.

Из-за значительных потерь на фронте и сокращения других источников пополнения личного состава, в том числе и дефицит зеков, страна-агрессор все чаще обращает внимание на молодежь призывного возраста.

"О том, почему у "второй армии мира" вообще возникла необходимость в середине учебного года ездить по университетам и рассказывать сказки о службе в подразделениях БПЛА, чтобы хоть как-то восполнить потери армии, вербовщики, разумеется, умалчивают", – говорится в сообщении.

По данным обнародованного списка из 1059 человек, более половины – студенты первых и вторых курсов, а около 80% молодые люди в возрасте от 18 до 21 года. Многие из них еще недавно учились и готовились к сессиям, однако теперь могут оказаться в зоне боевых действий.

Авторы проекта также отмечают, что российское командование уже потеряло тысячи военных этой возрастной категории, а теперь в армию все активнее привлекают студенческую молодежь.

"Хитрые товарищи майоры из местных военкоматов своих детей в мясорубку не отправляют, а вот обмануть чужих детей для них за милое дело. Что ж, посмотрим через год-два, сколько людей из этого списка окажется в базах данных погибших проектов "Хочу вернуть" и "Медиазоны". Будем следить за их судьбой", – подчеркнули в проекте.

Напомним, страна-террорист Россия активизировала кампанию по вербовке студентов в ряды оккупационной армии. Молодым людям обещают, что контракт заключается "всего на год" и они будут в безопасности. По всей России в учебных заведениях прошло уже более 200 агитационных встреч.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля Служба внешней разведки Украины рассказала, как РФ вербует африканцев на войну против нашего государства.

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