'Это не то, что может быть реализовано': Огрызко подверг сомнению идею размещения в Украине западных миротворцев. Видео

План избранного президента США Дональда Трампа по размещению в Украине миротворцев из стран Запада – это не то, что может быть реализовано. Говорить о нем сейчас можно только гипотетически.

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Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, у этого гипотетического плана Трампа есть два варианта. Первый – это когда на него соглашаются и Украина, и Россия, и тогда все вещи, о которых сейчас говорят, могут начать реализовываться.

"Но давайте проанализируем то, что говорят россияне, и то, что говорит Путин, и то, что повторяет Лавров, и все околопутинская тусовка. Они говорят о том, что Украина должна капитулировать. И это выдается за предпосылку для того, что они пойдут на какие-то переговоры. Если Трамп отступает, если он говорит да, Украина не будет в НАТО еще 20 лет, ну так тогда он слабак, тогда он тот президент, который, еще не начав свою каденцию, уже поднимает руки перед агрессором и перед страной, которая топчет мировой порядок. Тогда какая же великая Америка, тогда какой же великий Трамп", – отметил дипломат.

Второй вариант предполагает, что Россия не соглашается с планом Трампа, выдвигая абсолютно абсурдные требования, и бросает этим вызов непосредственно новому президенту США. На это республиканец, по мнению Огрызко, отреагирует, но вопрос в том, как именно.

"У Трампа нет позиции сегодня относительно окончания войны. Он надеется, что надавив на обе стороны, он сможет добиться какого-нибудь быстрого решения. Но, по-моему, он уже сам не верит в эти вещи, потому что говорит, что это займет какое-то время, уже называются целые месяцы, а может и не месяцы, а дальше", – сказал экс-министр.

Также Огрызко заявил, что пока рано говорить о том, будут ли европейские войска выполнять миротворческую миссию в Украине. Так же не стоит полностью отвергать возможность привлечения к этому войск США, так как они находятся в Европе.

Дипломат подчеркнул, что нужно обсуждать не форматы какой-либо потенциальной будущей военной миссии, а четко и ясно говорить о формате гарантий безопасности для Украины.

"Поэтому, подытоживая, я бы сказал, что нам надо ставить вопрос не об этих будущих формах, о которых мы только что говорили, потенциального какого-то военного присутствия на территории Украины, а об абсолютно четких правовых гарантиях, которые ничем не отличаются от обязательств по статье 5 Вашингтонского договора. Если мы этого не будем имеем, то это все гарантии, которые очень быстро могут просто превратиться в очередные слова, и в этом мы поставим, как говорится, точку, но точку снова ценой новых тысяч жизней украинцев", – резюмировал Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA, избранный президент США Дональд Трамп предлагает странам Европы ввести войска в Украину для защиты линии фронта после прекращения огня. Однако такое развертывание военнослужащих из стран ЕС для мониторинга соблюдения режима прекращения огня должно происходить не под эгидой НАТО и без участия войск США.

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