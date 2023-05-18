"Это непохоже на высадку в "день Д": в Белом доме прокомментировали контрнаступление ВСУ

В Белом доме отказались отвечать на вопрос о сроках контрнаступления Сил обороны Украины и о том, началась ли уже эта операция. Однако там намекнули, что в современных условиях войны четкий "день Д" определить сложно.

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Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале администрации американского главы.

Напомним, что "день Д" – это общепринятый военный термин, обозначающий день начала какой-либо военной операции.

"Как вы знаете, это не похоже на высадку в "день Д" на пляже. Эти виды боевых действий более динамичны, многослойны, многогранны", – ответил Салливан на журналистский вопрос.

Он отказался уточнять, началось ли уже контрнаступление защитников Украины.вое .

"Пусть украинцы сами охарактеризуют и опишут то, что они делают. Скажу лишь, что в некоторых частях Украины ведутся интенсивные боевые действия, как мы видели на примере боев вокруг Бахмута", – отметил Салливан.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в США заявили, что Россия усилила масштаб воздушных атак на Украину в попытке заставить ВСУ отложить контрнаступление. Однако украинские воины успешно сбивают большой процент ракет и беспилотников, руша планы оккупантов.

– Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил, что ряд заявлений о контрнаступлении Сил обороны – это попытки запутать и дезориентировать противника.

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