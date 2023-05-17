'Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно': в США объяснили причину увеличения количества атак РФ

Россия усилила масштаб воздушных атак на Украину в попытке заставить ВСУ отложить контрнаступление. При этом, Украина успешно сбивает большой процент ракет и беспилотников, руша планы оккупантов.

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Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на официального представителя США. В Вашингтоне считают, что массированные российские атаки могут даже пойти на пользу Украине.

По словам собеседника издания, Россия увеличила расход боеприпасов в попытке запутать украинскую противовоздушную оборону.

Американский чиновник заявил, что Россия проводит обширные воздушные атаки, направленные на центры управления в Киеве и другие ключевые объекты, одновременно с нескольких направлений. Вероятно, целью этих атак было попытаться заставить Украину отложить свою долгожданную контрнаступательную операцию.

Как сообщает CNN, Украина смогла успешно справиться с масштабными воздушными атаками России, благодаря эшелонированной противовоздушной обороне, которую предоставили ей западные партнеры. Многие ракеты и беспилотники были перехвачены, что позволило украинским войскам выдержать нападение.

Источник издания отметил, что массированные атаки могут даже принести пользу Украине, так как Россия вынуждена использовать ограниченные запасы высокоточных ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник ночью, 16 мая, страна-террорист РФ нанесла самый мощный удар по Киеву с применением ракет "Кинжал" и "Калибр". Благодаря работе подразделений ПВО все воздушные цели были уничтожены, но обломки повредили имущество граждан и, в частности, поломали деревья в зоопарке.

Напомним, что во вторник, 16 мая, в результате падения обломков сбитых российских ракет была повреждена крыша частного дома. К счастью, жители области не пострадали.

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