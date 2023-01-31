'Это открытый вопрос, настоящий ли Путин перед нами': Буданов заявил, что глава Кремля неизлечимо болен раком и имеет двойников

Президент России Владимир Путин неизлечимо болен, он страдает от онкозаболевания. При этом у кремлевского диктатора есть несколько двойников.

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Определить, когда на публике появляется настоящий Путин и жив ли он вообще – очень сложно. Об этом в интервью The Washington Post заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Так глава военной разведки Украины сообщил западным журналистам, что Путин якобы неизлечимо болен раком и имеет несколько двойников.

"Это открытый вопрос, настоящий ли это Путин сейчас", — отметил Буданов, косвенно подкрепив высказанные ранее президентом Украины Владимиром Зеленским сомнения в том, что глава Кремля в действительности жив.

Подробности этого заявления Буданова издание не приводит. Однако несколько месяцев назад в одном из интервью глава ГУР отмечал, что двойников у Путина – по меньшей мере трое.

"Я лично не являюсь "путиноведом", скажем так. Для меня есть точно три двойника, которых лично я вижу сразу. Сколько их на самом деле – нужно просто поднять информацию", - заявлял тогда руководитель разведки.

Что же касается болезни кремлевского диктатора, Буданов также ранее заявлял об этом.

"Он болеет уже очень давно, я уверен, что имеет рак. Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро... Мы просто знаем это – от людей, от источников", – ссылался на информацию от представителей из окружения Путина начальник ГУР МОУ в одном из январских интервью.

Напомним, ранее Зеленский высказался о двойниках Путина и возможности переговоров с РФ. Он подчеркнул, что не уверен, что настоящий Путин до сих пор жив и лично принимает решения. Поэтому, по словам Зеленского, он не до конца понимает, с кем Киев должен вести дипломатические переговоры.

Позже в ОПУ объяснили заявление президента о сомнениях о том, жив ли кремлевский диктатор. Советник главы президенсткого офиса Михаил Подоляк назвал Путина "человеком-фейком". Он постоянно появляется на публике, но вокруг него нет людей, а если президент РФ с кем-то встречается – то в формате онлайн.

Позже Зеленский высказался по поводу вероятности переговоров с Путиным. Он подчеркнул, что "не заинтересован" во встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным для мирных переговоров, а также уверил, что воевать на территории России Вооруженные силы Украины не планируют.