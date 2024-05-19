"Это полноценное наступление!" Экс-командир роты "Айдара" объяснил, почему атака армии РФ на Харьковщине не была разведкой боем

Штурмы россиян севера Харьковской области не являются разведкой боем, это полноценное наступление. Однако у оккупантов задача максимум – не захват Харькова, а выход на позиции, которые позволяли бы артиллерии ВС РФ работать по облцентру.

Таким мнением поделился в эфире Radio NV Евгений Дикий, бывший командир роты батальона "Айдар". Ветеран российско-украинской войны обратил внимание на численность оккупантов, присутствующих на указанном направлении.

"Для разведки боем не собирают 50 тысяч группировки. Это однозначно полноценное наступление, оно сразу так планировалось. У него есть программа минимум, есть программа максимум", – уверен Дикий.

Минимальная задача противника – создание еще одного горячего участка фронта, чтобы растянуть украинские силы, заставить перебрасывать резервы.

По словам Дикого, россияне знают, что для Украины сейчас "главное слабое место – это нехватка резервов, бойцов".

"Они это знают и для них в этой ситуации очень мудро продлить фронт еще на пару сотен километров и заставить нас перебрасывать туда боеспособные части, которые в результате не доедут до Часового Яра, которые в результате не доедут до Покровска или Курахово, где сейчас проходят главные бои. И эту программу минимум они, надо отдать должное, выдержали", – сказал он.

Ветеран считает, что у 50-тысячный группировки военнослужащих РФ не было задачи "ходить на Харьков". Враг помнит, что Бахмут захватывали девять месяцев группировкой в ​​120 тысяч оккупантов, при том что довоенное население города составляло 70 тысяч. Авдеевку с довоенным населением в 16 тысяч 40-тысячной группировке противника удалось занять только за четыре месяца.

"А вот выйти на те позиции, с которых мы их поперли в 2022 году и с которых можно кошмарить город [Харьков] ствольной артиллерией и "Градами", – такая задача у них стоит. Это их программа максимум, и они пытаются ее выжать. И, честно говоря, нет гарантий, что они этого не добьются", – добавил Дикий.

Как писал OBOZ.UA, Институт изучения войны считает, что оккупационные войска РФ уже планируют второй этап своей наступательной операции на севере Харьковской области. Его враг намерен начать после ожидаемого захвата Волчанска.

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