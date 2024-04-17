'Это развяжет нам руки': полковник Черник объяснил, почему не стоит бояться наступления России из Приднестровья

Алогичное поведение Российской Федерации в контексте агрессии против Украины не позволяет полностью исключить вероятность того, что захватчики попытаются начать наступление на наше государство с территории временно оккупированного Приднестровья. Однако если это и произойдет, особо переживать из-за этой "угрозы" не следует: в анклаве РФ удерживает от силы несколько тысяч личного состава, да и те имеют крайне низкую подготовку.

Однако если такое наступление РФ начнет, это в определенной степени развяжет руки Украине для большого рейда на эту оккупированную Россией территорию. Какую выгоду от такого рейда может извлечь наше государство, в комментарии OBOZ.UA объяснил военно-политический эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в отставке Петр Черник.

По его словам, версии о возможном наступлении российских оккупантов с территории временно оккупированного Приднестровья могут иметь под собой определенную подоплеку: Кремль уже не раз прибегал к действиям, которые выглядели максимально нелогичными, даже вредными для Москвы.

"От сумасшедших можно ожидать чего угодно, но этого не нужно бояться, там с нашей стороны все укреплено как надо, у них максимум от 5 до 7 тысяч личного состава, больше нет. Очень низкий уровень подготовки", – успокоил эксперт тех, кого встревожили слухи о "приднестровской угрозе".

Более того, Черник считает, что такой сценарий даже сыграл бы на руку Украине.

"Если они на этот шаг пойдут, то это развяжет нам руки в международно-правовом контексте и мы сможем совершить туда большой рейд, скажем, со стороны Одесской области. Там есть самый большой склад боеприпасов в Европе – до 20 тысяч тонн разного калибра там находится. Конечно, вопрос, в каком оно состоянии, но даже если треть из того будет полезна для вооруженных сил, то почему нет? Как бы это странно ни звучало, в какой-то части он в геополитическом смысле, этот удар, был бы выгоден, потому что это бы еще раз подчеркнуло беспринципность Российской Федерации и позволило силовым способом решить вопрос Приднестровья", – отметил эксперт.

Черник при этом не взял на себя ответственность прогнозировать, как отнеслось бы к такому развитию событий гражданское население оккупированной части Молдовы.

"Они очень закрыты, все Приднестровье, нет никакой информации, кто там и что, как происходит в общественном контексте. Я не в состоянии дать такого уровня оценку", – отметил он.

В целом же шансы удачного наступления с территории Приднестровья на Украину эксперт оценил как стремительно приближающиеся к нулю.

"Они в изоляции с 91-го года, пока еще существовало СНГ, туда россияне немного вывезли, а с 2014 года они в абсолютной изоляции. Я не верю в их мотивацию и готовность воевать", – подчеркнул Черник.

Напомним, ранее в ISW отметили, что Россия развернула свои "гибридные операции" в Молдове. В частности, Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию в собственных целях.

Также сообщалось, что в конце февраля этого года "Приднестровье" попросило Россию о "защите" от Молдовы. В частности, так называемые депутаты на съезде пожаловались на экономическую блокаду со стороны Молдовы и утвердили декларацию с просьбой к Кремлю о помощи.

А уже спустя считаные дни Москва принялась раскачивать еще один регион Молдовы. Речь идет о Гагаузской автономии, глава которой с тех пор несколько раз ездила в Москву, где встречалась, в частности, с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, она заявила, что Гагаузия объявит о своей независимости, если Молдова решит объединиться с Румынией, а также анонсировала запуск на территории автономии карт российской платежной системы "Мир".