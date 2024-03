Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию: ISW указал на 'гибридные операции' РФ в Молдове

Глава молдавской автономии Гагаузии Евгения Гуцул, против которой в Молдове возбуждено уголовное дело, за последние два дня в Сочи провела встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и заместителем главы его администрации Сергеем Кириенко. Кремль надеется использовать Гагаузию и непризнанное Приднестровье для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 7 марта. Как отмечается, Гуцул, башкан пророссийской молдавской автономной области, встретилась 7 марта с Кириенко, в то время как власти Молдовы объявили, что уголовное дело против нее скоро будет передано в суд.

Встреча состоялась на "Всемирном фестивале молодежи" в Сочи, как сообщается, Гуцул обсудила "поддержку, которую Россия может оказать Гагаузии" и "политическую ситуацию" в Молдове.

Гуцул попросила Кириенко помочь гагаузам открыть счета в российских банках "для социальных проектов", снять российское эмбарго на импорт из Гагаузии и помочь провести переговоры с "Газпромом" о поставках газа в Гагаузию по льготной цене.

Аналитики отмечаюют, что Кириенко возглавляет несколько кремлевских комитетов, которые проводят информационные и гибридные операции против Запада, включая Молдову.

Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну заявил 7 марта, что власти страны имеют достаточно доказательств причастности Гуцул к преступным действиям, завершают уголовное дело против нее и вскоре передадут обвинение в суд.

Известно, что дело против Гуцул возбудили за незаконное финансирование и подкуп избирателей во время ее избирательной кампании в 2023 году.

Ранее Гуцул баллотировалась от ныне объявленной вне закона партии "Шор", которую возглавляет подсанкционный прокремлевский молдавский политик Илан Шор.

7 марта Шор отверг, что незаконно финансировал молдавские политические партии, и заявил, что молдавские власти арестуют Гуцул после ее возвращения в Молдову.

Гуцул же заявила 7 марта, что вскоре вернется в Молдову и "подробно выступит на брифинге" в Кишиневе.

Кроме того, 6 марта Гуцул встретилась с Путиным в Сочи, тот, как сообщается, "пообещал поддерживать Гагаузию и гагаузский народ в защите законных прав, полномочий и позиций на международной арене".

"Отношения с Гагаузией после недавнего риторического акцента на другом пророссийском регионе Молдовы, отколовшейся республике Приднестровье, продолжают указывать на то, что Кремль надеется использовать оба этих региона для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы в преддверии переговоров о вступлении Молдовы в ЕС и президентских выборов в Молдове, которые состоятся позже в 2024 году", – заявили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, первую официальную встречу в РФ Гуцул провела в Москве с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава молдавской автономной области заявила, что Гагаузия якобы может объявить о выходе из состава Молдовы в случае "утраты страной независимости". А уже в ходе встречи с Путиным запросила у того защиты гагаузов от "преследования властей Молдовы".

А 28 февраля депутаты непризнанного "Приднестровя" на съезде всех уровней обратились к России, ОБСЕ, СНГ, Европарламенту, "Красному Кресту" и генсеку ООН с просьбой защитить регион от якобы усиления экономического давления со стороны Кишинева.

В МИД РФ заявили, что "внимательно" рассматривают все просьбы "ПМР", а в Госдуме РФ пообещали провести консультации с Путиным.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Тирасполь надеется получить деньги от Кремля.

В ISW отметили, что съезд "депутатов" непризнанной "ПМР" призван предоставить Кремлю оправдание возможной эскалации против Молдовы.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что участок границы между Украиной и непризнанным "Приднестровьем" был надежно защищен с начала полномасштабного вторжения – Киев все это время понимал угрозу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!