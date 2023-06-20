'Это реально': Байден заявил, что не исключает применения Путиным ядерного оружия

Президент США Джо Байден считает "реальным" использование Россией ядерного оружия. По его мнению, президент РФ Владимир после "абсолютно безответственного" размещения тактического ядерного оружия в Беларуси, вполне может отдать приказ на его использование.

Видео дня

Слова Байдена цитирует издание Reuters. Ранее в США неоднократно заявляли, что не видят признаков того, что Россия готовится нанести ядерный удар.

В ходе рабочей поездки в Калифорнию 19 июня Байден заявил, что не исключает применения Россией тактического ядерного оружия. Угроза подобного шага со стороны Путина, по мнению американского президента, является "реальной".

"Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так, когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально", — сказал Байден во время встречи с группой доноров в Калифорнии.

Это заявление Байден сделал после того, как несколько дней назад назвал "абсолютно безответственным" размещение Россией на территории Беларуси первых тактических ядерных вооружений.

Об этом президент США сказал после заявлений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что это государство начало получать российское тактическое ядерное оружие, часть которого, по словам диктатора, в три раза мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Это перемещение стало первым размещение ядерных боеголовок меньшей дальности за пределами России после распада СССР.

За происходящим внимательно наблюдают не только США и их союзники, но и Китай, неоднократно подчеркивавший недопустимость использования ядерного оружия в войне против Украины.

Напомним, ранее на информацию о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси отреагировал госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что США внимательно следят за ситуацией в России и Беларуси и считают, что, согласившись на такой шаг, непризнанный президент страны Александр Лукашенко сделал безответственный выбор.

В то же время, по словам Блинкена, у США "нет причин корректировать" свою ядерную политику и Вашингтон "не видит никаких признаков" того, что Россия готовится применить ядерное оружие.