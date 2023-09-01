'Это смешно!' Годжес раскритиковал советы Киеву отдать оккупантам Крым 'ради мира'

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес поставил на место всех критиков контрнаступления Украины и тех, кто предлагает Киеву "территориальные уступки" в обмен на "мир". По его словам, все, кто считает, что Украина должна "отдать" России Крым, не понимают, что Москва никогда не придерживалась никаких договоренностей.

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Об этом он сказал в интервью изданию Newsweek. Он отметил, что Украина не будет чувствовать себя в безопасности и ей будет сложно восстановить экономику без возвращения Крыма.

Полуостров, по его словам, решающая территория. Пока он в находится под контролем России, оккупанты имеют возможность наносить удары своим флотом и авиацией из этой территории и запускать ракеты по всем морским портам Украины.

"Меня удивляет, сколько людей легкомысленно говорят: "Пусть они отдадут Крым ради мира". Во-первых, насколько же вы невежественны, если думаете, что это на самом деле их удовлетворит или что Россия будет соблюдать какое-либо соглашение или не будет прерывать судоходство или делать другие действия, чтобы нанести ущерб экономике Украины", – аргументировал генерал.

Ходжес также предложил другим странам "примерить" такое предложение.

"Почему Россия должна быть вознаграждена за все, что она сделала? Китайцы наверняка будут за этим следить. Они видят, что мы готовы отдать территорию другой страны. Можете ли вы сказать немцам ради мира отказаться от бывших восточногерманских территорий? Или сказать США вернуть Аляску России ради мира? Это смешно, но почему люди готовы сказать Украине, что они должны отдать Крым?" – подчеркнул генерал.

Американский военный отметил, что Украине будет сложно восстановить свою экономике, пока Крым оккупирован Россией, поскольку россияне будут мешать судам, следующим в Одессу, Херсон или Николаев.

"Два других главных морских порта – Бердянск и Мариуполь – даже после их освобождения будут напрасными, потому что Россия будет продолжать перекрывать Азовское море от Крыма", – добавил Ходжес.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Силы обороны Украины будут освобождать Крым от российских захватчиков военным путем, если враг не поймет, что ему нужно бежать с временно оккупированных территорий. При этом основная операция по деоккупации полуострова еще не началась.

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