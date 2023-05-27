'Это сохранит жизни!' Сенатор США призвал передать Украине F-16 и далекобойные ракеты ATACMS 

Сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Вашингтон обязан передать Украине ракеты большой дальности ATACMS, истребители F-16 и кассетные боеприпасы. Эта помощь позволит украинской армии как можно скорее освободить все захваченные Россией города.

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Об этом он сказал на брифинге в Киеве в пятницу, 26 мая, передает "Интерфакс Украина". Он заявил, что даже не сомневается в том, что победа в войне будет за Украиной, а РФ получит полнейший разгром.

Также американец добавил, что ATACMS поспособствуют тому, что в Украине будет спасено как можно больше жизней. Грэм подчеркнул, что такое вооружение сможет сделать "вероятный успех на передовой больше, спасет украинские жизни и ускорит вывод российских оккупационных войск с украинской территории".

Он заявил, что будет обращаться к коллегам-сенаторам, чтобы "побудить" Белый дом передать украинским Силам обороны ATACMS. Кроме того, администрацию американского президента Джо Байдена будут просить предоставить ВСУ истребители F-16.

"Дайте украинцам то, что им нужно, и они выиграют. Если они победят, то и мы тоже", – заявил сенатор.

Отметим, что ранее глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что США не будут предоставлять Украине дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Он объяснил, что это политическое решение.

Однако в Вашингтоне рассматривают другие варианты военной помощи Украине, которые предоставили бы нашим военным больше возможностей на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа американских сенаторов, Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус, которые 20 января побывали в Киеве, призвали США передать ВСУ баллистические ракеты ATACMS дальнего действия и истребители.

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