'Это сверхважно': украинские военные во время зачистки Кучерова Яра на Добропольском направлении спасли группу гражданских. Видео

Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины во время боевого задания спасли 10 гражданских лиц. Это произошло во время освобождения и зачистки села Кучеров Яр на Добропольском направлении (Покровский район Донецкой области).

Об этом в четверг, 23 октября, сообщила пресс-служба ДШВ. В Facebook-сообщении отмечается, что десантникам удалось найти и эвакуировать людей в безопасное место.

Также представители ДШВ поделились соответствующим видео. Ролик снят нашим дроном.

"Через воздушную разведку была доставлена записка с дальнейшим порядком действий и указанием места эвакуации. Всего было спасено 10 человек", – отметили военные.

Они объяснили: задача была осложнена тем, что российские захватчики часто переодеваются в гражданскую одежду, чтобы дезориентировать Силы обороны.

Однако операция была успешной благодаря слаженным действиям командования и штурмовиков-десантников, что позволило спасти людей, оказавшихся в беде.

"Свои люди – сверхважно. Несмотря на тяжелые условия боев и освобождение украинской земли от российских оккупантов. Слава Десантно-штурмовым войскам ВС Украины! Слава Украине!" – написала пресс-служба.

Ситуация в Кучеровом Яру

Напомним: вечером 22 октября командование ДШВ сообщило об освобождении населенного пункта Кучеров Яр. Наши Герои установили там украинский флаг.

В ходе деоккупации этого села на Донетчине в плен было взято более 50 военнослужащих страны-агрессора России.

Кучеров Яр расположен в 40 километрах от Покровска. Он был захвачен противником ~11 августа, когда захватчики совершили прорыв на востоке от города Доброполье.

Как писал OBOZ.UA, согласно анализу Института изучения войны, украинские воины сдерживают врага и сами проводят контраступательные операции на Покровском направлении. Защитникам удалось продвинуться в районе Доброполья и вблизи Покровска.

