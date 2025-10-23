Украинские войска продвинулись в районе Доброполья и вблизи Покровска: анализ ISW

Украинские военнослужащие сдерживают врага и сами проводят контраступательные операции на Покровском направлении. В результате активных действий защитникам удалось продвинуться в районе Доброполья и вблизи Покровска.

Также украинские войска захватили десятки российских пленных на этом участке фронта. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Контратаки ВСУ на Донбассе

Геолокационные кадры, опубликованные 22 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно освободили Кучеров Яр (к северо-востоку от Доброполья). Воздушно-десантные войска Украины сообщили, что украинские войска захватили более 50 российских военнопленных во время освобождения населенного пункта.

В свою очередь кремлевские пропагандисты утверждали, что оккупанты продвинулись в районе Шахово к востоку от Доброполья, однако подтверждений этом заявлению нет. В целом путинские войска продолжают атаковать восточнее Доброполья в районе Шахово и юго-восточнее Доброполья в районе Заповидного и Маяка. Кроме того, недавно российские войска продвинулись в районе Покровска.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, указывают на то, что украинские войска сохраняют позиции и недавно продвинулись в районе тарссы О0525 в западной части Покровска, района, в котором, по ранее заявленным российским источникам, сохранялось присутствие оккупационных войска РФ.

Тактика врага под Покровском

Российские войска атаковали возле самого Покровска; севернее Покровска возле Родынского; к северо-востоку от Покровска в районе Красного Лимана, Сухецкого и Новоэкономического; в районе Проминя и Николаевки; юго-восточнее Покровска в районе Лысовки; и юго-западнее Покровска в районе Звирово, Котлино, Удачного и Молодецкого.

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил, что российские войска проводят более частые механизированные атаки на Покровском направлении. Также оккупанты пытаются воспользоваться ухудшением погодных условий, которые затрудняют операции украинских беспилотников.

Напомним, на Покровском направлении российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) смогла проникнуть на один из промышленных объектов. Его зачистку провели Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики продолжают терроризировать мирное население в прифронтовых населенных пунктах. Недавно оккупанты совершили очередное военное преступление вблизи Покровска Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!