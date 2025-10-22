"Никого не пропускай": российский командир приказал подчиненному убивать гражданских в окрестностях Покровска – перехват ГУР
Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население в прифронтовых населенных пунктах. Недавно оккупанты совершили очередное военное преступление вблизи Покровска Донецкой области.
Российский командир приказал своим подчиненным убивать гражданских, которые пытаются покинуть город. Перехваченный разговор военных РФ опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.
Россия уничтожает украинцев
Приказ расстреливать гражданских, которые пытаются покинуть зону боевых действий, отдал один из полевых командиров 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ. Сейчас эта бригада дислоцируется в районе Покровска.
"Вести наблюдение по дороге, никого не пропускай. Как принял? Кто с гражданскими большими сумками – сразу е**шить", – приказал россиянин.
В украинской разведке подчеркнули, что казни и пытки пленных, убийства мирных жителей и внесудебные расправы над собственными военными свидетельствуют о том, что военные преступления являются целенаправленной и сознательной политикой государства-агрессора.
"ГУР МО Украины напоминает, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – указано в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в Покровске российские оккупанты расстреляли мирных жителей. Возле железной дороги, к которой прорвался враг, дрон обнаружил тела трех погибших гражданских и женщину с простреленными ногами. Впоследствии ее вынес из зоны боев неизвестный мужчина.
Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября россияне совершили очередное зверское преступление в Сумской области. В селе Чернетчина Краснопольской громады захватчики прицельно ударили дроном по жилому дому. В результате атаки погибли супруги с двумя маленькими детьми.
