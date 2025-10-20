Воины ССО зачистили от российской ДРГ промышленный объект на Покровском направлении. Видео

УкраїнськаУКР
София Закревская
На Покровском направлении российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) смогла проникнуть на один из промышленных объектов. Его зачистку провели Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

Одного захватчика они взяли в плен. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ССО.

Подробности операции ССО

В ССО получили оперативную информацию о том, что на Покровском направлении вражеская ДРГ просочилась на один из промышленных объектов. Операторы 3-го полка ССО получили задание провести разведку и зачистить здание.

На опубликованных кадрах видно, как военные обследовали помещение за помещением, ища россиян. В конце концов им попался оккупант, который сам сидел в укрытии уже два дня.

Захватчик утверждал, что не хотел воевать, и просил не убивать его. "Не будешь чудить – будешь жив... Будешь себя хорошо вести, все будет за****сь", – такой ответ он получил от операторов ССО.

Кроме пленного наши бойцы захватили активную радиостанцию противника.

"Сведения, предоставленные пленным, и радиоперехват позволили усилить ситуативную осведомленность и привели к еще большим потерям врага", – отметили в ССО.

Как сообщал OBOZ.UA, на востоке Украины ситуация остается напряженной, однако контролируемой. Украинские войска продолжают развивать успех на нескольких направлениях, в частности на Покровском и Добропольском, где в последние дни наблюдаются локальные продвижения наших подразделений.

В то же время российские силы пытаются удержать позиции, активно используя штурмовые группы и беспилотники для контратак.

