На востоке Украины ситуация остается напряженной, однако контролируемой. Украинские войска продолжают развивать успех на нескольких направлениях, в частности на Покровском и Добропольском, где в последние дни наблюдаются локальные продвижения наших подразделений.

В то же время российские силы пытаются удержать позиции, активно используя штурмовые группы и беспилотники для контратак. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

На Покровском направлении украинские силы продолжают наступательные действия, постепенно улучшая свои позиции. По данным российских военных блогеров, украинские войска недавно продвинулись на северной окраине Леонтовичей, расположенных к югу от Покровска.

Несмотря на это, российская сторона заявляет и о собственных незначительных продвижениях – в частности, у Родинского, к северу от Покровска. В то же время в течение 18-19 октября российские силы осуществили ряд атак в этом районе – вблизи самого Покровска, Родинского, Новоэкономичного, Мирнограда, Сухого Яра, Лисовки, а также в направлениях Зверево, Котлино, Удачное и Молодецкое.

При этом российские милитарные блогеры признают, что украинские беспилотники серьезно затрудняют логистику противника в районах Разино и Бойковки.

Не менее динамичной является ситуация на Добропольском направлении. Российские источники сообщают, что украинские силы продвинулись на юг от Шахово – села к востоку от Доброполья. В ответ российские войска атаковали позиции ВСУ вблизи Шахового, Ивановки и Заповидного.

Напомним, в октябре 2024 года российские оккупанты подошли к Покровску на расстояние в пять километров. Пропагандистские каналы страны-агрессора сразу стали анонсировать его скорый захват. Но и спустя год мы видим, что город продолжает держать оборону, а операция по "быстрому взятию" важного транспортного и логистического узла превратилась для армии России в позорную мясорубку.

