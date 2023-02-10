''Это террор, который нужно остановить'': Зеленский назвал ракеты РФ, прошедшие по территории Молдовы и Румынии, вызовом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракеты, прошедшие воздушное пространство Молдовы и Румынии 10 февраля в рамках ракетной атаки по Украине, являются вызовом НАТО и коллективной безопасности. Мировое сообщество должно остановить этот террор.

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Так, украинский лидер прокомментировал очередной массированный обстрел, во время которого ракеты прошли воздушным пространством соседних с Украиной государств. В целом, по его словам, враг выпустил в этот день по меньшей мере 70 ракет, из которых 60 удалось сбить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что, как всегда, РФ направила свои ракеты на гражданские объекты в Украине, в частности, инфраструктуру, что привело к жертвам среди украинцев. Президент выразил соболезнования родным погибших.

"Несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. Очередное доказательство того, что террор не знает и никогда не будет знать никаких границ. Очередное доказательство того, что защита Украины – это защита всей Европы и мира, каждой страны, которая просто хочет жить", – добавил Зеленский.

Он выразил благодарность всем, кто это понимает и помогает, а также Воздушным силам Украины, зенитчикам и каждому, кто защищает наше государство.

Напомним: 10 февраля Россия снова ударила ракетами по Украине: они пролетали по воздушному пространству Молдовы и Румынии, прежде чем зайти в наше. По состоянию на 11.30 оккупанты запустили 71 крылатую ракету типа Х-101, Х-555, "Калибр".

Первыми звуки взрывов раздались в Днепропетровской и Полтавской областях, а также в Киеве. В столице подтвердили работу Сил ПВО, а в Харькове и Запорожье – прилеты, сообщается о раненых. Силам ПВО удалось уничтожить 61 ракету.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты "Калибр" 10 февраля пересекли границу Молдовы и Румынии. После этого они вернулись в воздушное пространство Украины;

– в Молдове осудили нарушение воздушного пространства их страны российской ракетой "Калибр". Там продолжают пристально следить за ситуацией;

– между тем в минобороны Румынии, которая является членом НАТО, не подтвердили информацию о пролете российской ракеты над территорией страны. Там утверждают, что "Калибр" пролетел в 35 км от румынской границы.

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