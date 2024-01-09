'Это то, что нужно для победы в войне': Эстония будет вкладывать в оборону Украины четверть процента ВВП в течение 4 лет и призвала к таким действиям других

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в следующие четыре года Таллин продолжит оказывать военную помощь Украине в размере 0,25% внутреннего валового продукта. Она призвала поступить так же и других партнеров, отметив, что это то, что нужно для победы Украины.

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Соответствующее заявление Каллас сделала во время пресс-конференции 8 января после очередного заседания Совета по государственной обороне Эстонии. "Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне", – сказала она, призвав последовать этому примеру страны Европы, Северной Америки и всех других партнеров.

Каллас также рассказала, что с 2022 года Таллин уже предоставил Украине военную помощь на сумму почти 500 млн евро.

"Это необходимо и для обеспечения нашей безопасности", – пояснила премьер-министр Эстонии.

По словам Каллас, в последующие годы Эстония будет также выделять 14 млн евро в год на восстановление Украины и связанные с этим решения.

Чиновница добавила, что многие привыкли к войне и в демократических странах общественное мнение замедляет принятие решений. Однако, по мнению Каллас, в разных странах необходимо вести последовательную разъяснительную работу о том, почему важно оказывать поддержку Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 января президент Эстонии Алар Карис созвал заседание Совета по государственной обороне, на котором говорили о поддержке Украины.

Ранее в Эстонии презентовали стратегию победы Украины. Над ней работали военные и эксперты, которые уверены, что поражение РФ неизбежно,а добиться его можно уже к 2026 году или даже быстрее.

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