Исчерпывающее интервью с компетентным военнослужащим ВСУ Артемом Карякиным (позывной "Східний", тот самый украинский партизан), который участвует в боях на Покровском направлении.

Выделил, на мой взгляд, основные и наиболее важные его мысли:

– "Логистика просто мертва. Но я думаю, что это уже все заметили, ведь вертолеты просто так не прилетают. По сути, логистики нет никакой — абсолютно. И эта ситуация не появилась в Покровске неделю или две назад; она сложилась уже достаточно давно. В принципе, это точное повторение той же Суджи. И сценарий примерно такой же. Но пока Покровск не пал".

– "Когда тебе отрезают логистику с тыла, мало что вообще можно сделать. То есть если раньше, условно говоря, мы превращали города в фортеции, как у нас принято в народе говорить, — то сейчас это нереально".

– "Наша главная системная проблема — это количество людей. Россияне ничем не сильнее нас на поле боя, просто их количество больше. На некоторых направлениях нам приходится иметь дело с тем, что на некоторых наших позициях дежурит всего лишь один человек — один пехотинец. Этот пехотинец вступит в бой только в крайнем случае. Нам очень сильно не хватает людей, пехоты. Это еще один ключевой фактор наших неудач, наряду с российскими беспилотниками".

—————————————

Хорошее интервью — никакой воды, все только по сути.

Он еще рассказывает там про "Рубикон", но это не основное: какие бы силы ни были у врага, при мертвой логистике и нехватке самого главного ресурса — живой силы — все остальное глубоко вторично.

Какая разница, сколько дронов и дроноводов в "Рубиконе", если у тебя на некоторых позициях, следуя свидетельству того же Карякина, дежурит один (1) пехотинец!

К слову, то, что на 10 км у украинцев вполне может быть 3–5 человек, — давно не новость.

Сколько угодно можно говорить про героизм этих людей, но у военного утилитаризма своя неумолимая логика — пара человек на такие масштабы местности НЕ МОГУТ обуславливать ваш контроль над этой самой местностью.

Фронт не терпит пустоты: если где-то нет ваших солдат, то туда неизбежно придут солдаты врага.

Да, вы дронами убьете десяток и даже сотню, но доберется сто первый, затем еще один, и еще — и вот у врага уже на пустом участке есть трое выживших.

А затем еще и еще: трое тут, шесть там, девять уже здесь.

И не имеет значения, сколько при этом сотен или тысяч солдат вы ему убили, если враг максимально толерантен к потерям и ему не жалко эти сотни и тысячи.

Так на практике и выглядят эти медленные ползучие закрасы на карте — основное, что волнует Кремль в этой войне.