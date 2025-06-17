Минула чергова страшна ніч. Київ, Одеса, Запоріжжя та інші українські міста опинилися під російськими ракетами і дронами. Росія вкотре підтвердила, що є країною-терористкою. Співчуття сімʼям загиблих. Вдячність — Силам оборони і рятувальникам.

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Удари Росії по житлових будинках у мирних містах мають лише одну мету — залякати українців у тилу та змусити їх тиснути на владу з вимогами про капітуляцію.

Фактично, це класична тактика терористів: "Погоджуйтесь на мої умови, або я вб’ю ще кількох заручників". Ми звикли бачити такі сюжети у фільмах, де трагедією вважається вбивство одного, двох чи п’ятьох людей. Але щоб у заручники взяли всю країну — і щодня вбивали десятками чи сотнями — такого не уявляли навіть сценаристи.

Україна веде війну, яку не має права програти. Путін розуміє, що не здатен перемогти наших військових, тому намагається зламати цивільних — використовуючи типові методи терору.

Питань до наших партнерів сьогодні чимало. Але перше, яке спадає на думку: які відчуття виникають, коли тебе з днем народження вітають терористи з ядерною бомбою?