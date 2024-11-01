'Это в интересах НАТО': в Конгрессе призвали США и Альянс рассмотреть возможность атаки на силы КНДР в Украине

Соединенные Штаты Америки должны рассмотреть возможность атаки на северокорейские силы, привлеченные Россией для войны против Украины. Не разрешить войскам КНДР "маршировать в европейскую страну и нападать на нее" – в интересах НАТО и США как члена блока.

В то же время Белый дом должен позволить Украине наносить удары вглубь РФ в ответ на российские атаки. В этом убежден конгрессмен-республиканец Майк Тернер, возглавляющий комитет по разведке Палаты представителей американского Конгресса, пишет "Голос Америки".

Он настаивает на том, что США и другие члены НАТО должны обсудить возможность атаки непосредственно на северокорейские войска, участвующие в войне против Украины. Нельзя разрешать России "открыть сезон" безнаказанных ударов по Украине и привлекать к этому иностранные войска, заявил глава комитета по разведке в ходе дискуссии, организованной Атлантическим Советом 30 октября.

"Я считаю, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они есть в Украине, и атакуют ее. Северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну. И я считаю, что в интересах НАТО и интересов Соединенных Штатов как члена НАТО, чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейскую страну и не нападали на нее", – отметил Тернер.

Видео дня

Конгрессмен убежден, что участие в войне против Украины войск КНДР должно стать красной линией для США и НАТО.

Он уточнил, что не подразумевает, что решение об атаке должно быть обязательно принято, однако считает необходимым "обоснованную дискуссию на эту тему".

"Я думаю, что они должны обсудить, что северокорейские войска не должны быть свободны от того, чтобы они были действительными военными целями Соединенных Штатов и НАТО", – подчеркнул Тернер.

Также конгрессмен выступает за разрешение Украине наносить дальнобойные удары по легитимным военным целям на территории РФ западным вооружением.

"Сейчас Соединенные Штаты придерживаются политики, согласно которой Украина не может использовать оружие, предоставленное ему странами НАТО и США для нападения на действительные военные цели в России. Так, например, если Россия использует военную систему для нападения на Украину с российской территории, Украина не может атаковать эту систему в ответ оружием США или местными системами. Это действительно военная цель, по которой они должны иметь возможность ответить. В настоящее время в администрации считают это провокацией. Собственно, первый удар со стороны России должен был быть провокацией. Они должны быть в состоянии защитить себя", – сказал Тернер.

По мнению главы комитета по разведке, администрация Джо Байдена продемонстрировала слабую реакцию на ряд международных кризисов, стремилась достичь консенсуса, если же это не удавалось – не принимала важных решений и не действовала, как должна.

"Администрация была более заинтересована в ограничениях, чтобы не быть провокативными, не "эскалировать конфликт", как они говорили, вместо того, чтобы разрешить конфликт", - сказал Тернер.

Такая позиция в сочетании с заверениями Вашингтона относительно поддержки Украины "столько, сколько нужно" – оставляет украинцев "на переднем крае войны на истощение".

"Если не атаковать российскую военную производственную базу, они будут продолжать производить оружие и патроны, которые они будут доставлять на передовую, или будут стрелять с российской территории. И в результате будут возрастающие и длительные потери со стороны Украины", – убежден Тернер.

Поэтому единственным выходом, по его мнению, является разрешение украинским войскам уничтожать производственную базу россиян, работающую на войну против Украины. Иного пути к победе демократии с автократией нет. Поэтому США должны предоставить Украине оружие, которое бы "разбудило" Россию, заставило бы ее почувствовать, что ей что-то угрожает по-настоящему. Ведь сейчас РФ воюет, неся "приемлемые потери" для кремлевского режима.

Напомним, 1 ноября стало известно, что США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. В него войдут артиллерия, ПВО и не только.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!