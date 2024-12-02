'Это всегда субъективный взгляд': Муженко назвал пять 'просчетов' Украины во время полномасштабной войны

Военный эксперт генерал армии Украины Виктор Муженко озвучил пять основных ошибок, которые, по его мнению, стали проблемами для Украины в первые годы полномасштабной войны с Россией. Он акцентировал внимание на различных аспектах военной стратегии и организации, отмечая, что некоторые из ошибок могли быть устранены, если бы принятие решений было более продуманным и обоснованным.

Видео дня

Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ. Муженко, признавая, что оценка решений, принятых в ходе боевых действий, всегда носит субъективный характер, поделился собственным опытом и наблюдениями относительно тех решений, которые, по его мнению, могли оказать значительное влияние на ход войны.

Переговоры в начале войны

Муженко считает, что одной из самых больших ошибок стало инициирование переговоров с Россией в самом начале войны. По его словам, украинские власти, начав обсуждение условий прекращения огня и возможных территориальных уступок России, продемонстрировали слабость и готовность к компромиссу. Это произошло именно в тот момент, когда Россия понесла значительные потери и была растеряна от того, как сильно и решительно украинцы встретили ее вторжение.

"Это до сих пор не был оценен патриотический подъем на уровне не только отдельных людей, но и целых общин. Примеров очень много. И в Черниговской, и на северной Киевщине, и на северной Житомирщине, и на Харьковщине, и на юге. Россияне не ожидали такого. Они надеялись на бравурные марши, цветы, аплодисменты и хлеб и соль. Однако этого не произошло. И тут им, растерянным, было предложено обсудить условия прекращения боевых действий. На мой взгляд, это очень быстро создало у них впечатление, что власти Украины начали прогибаться из-за этой агрессии. Кстати, прогнозируемую, но почему-то неожиданную", - объяснил он.

Децентрализация и хаотичность действий

Еще одной проблемой на начальных этапах войны Муженко считает децентрализацию управления и хаотичность военных действий. Первоначально, по его словам, движение сопротивления было эффективным благодаря предоставлению команде на местах больших полномочий и возможности действовать без постоянного контроля со стороны старшего командования.

Однако со временем это привело к определенной неувязке в действиях и управлении военными силами, что оказалось на примере ситуаций в Луганской области. Одним из таких примеров стал уход украинских войск с территории Станицы Луганской и Счастья, где, по мнению Муженко, не было серьезной угрозы, обосновывающей такое решение. Это оказалось результатом слабой координации, когда командование сместилось на значительные расстояния от передовой, что усложнило эффективное управление войсками на местах.

Проблемы с мобилизацией

Одна из ключевых проблем, возникшая на начальных этапах войны, — хаос в мобилизации. По словам Муженко, мобилизационные процессы не были организованы должным образом. В результате значительное количество людей было призвано без должной проверки квалификации и подготовки. Военные специалисты, такие как специалисты по радиоэлектронной борьбе или снайперы, часто попадали в другие части, где их квалификация была мало полезна. В то же время высокий спрос на человеческие ресурсы создал иллюзию, что эту проблему можно решить в любой момент. Такие краткосрочные решения привели к трудностям в распределении специалистов по критическим специальностям, что в перспективе могло негативно повлиять на боеспособность армии.

"И вообще, раз информация о вторжении была, почему этот хаос произошел в таких масштабах? Потери за первые несколько дней широкомасштабной агрессии составили примерно столько, сколько за весь 2014 год. Я об этом при свидетелях сказал бывшему главнокомандующему и начальнику Генштаба. Потом начали закрывать эту статистику", – отметил Муженко.

Недостаточное внимание к фортификациям

Еще одним просчетом, по словам Муженко, было недостаточное внимание к фортификациям. По его словам, даже в начале 2022 года, когда русские войска начали отступать из-под Киева, украинская армия не смогла должным образом подготовить оборонительные позиции. По сравнению с прошлыми годами, когда армия не была готова к длительным оборонительным боям, и вопросам обеспечения даже такими простыми вещами, как лопаты, не было уделено должного внимания, ситуация была сложной. Муженко привел пример, когда за несколько месяцев до широкомасштабного наступления выяснилось, что у армии критически не хватает даже простых инструментов для обустройства обороны.

Долговременная оборона Бахмута и несогласованность в Харьковской операции

Муженко отмечает, что одной из операций, которую, по его мнению, можно было бы лучше организовать, является долговременная оборона Бахмута. Хотя эта операция демонстрировала устойчивость украинских войск, она повлекла большие потери, а длительная оборона позволила россиянам укрепить свои позиции.

Кроме того, Харьковская операция, которая, хотя и была успешной, не была своевременно переработана из наступательной в оборонную. Это привело к тому, что по достижении определенных рубежей наступательные силы потеряли свою мощность.

"То есть когда вышли где-то в район восточнее реки Черный Жеребец, вся мощь украинского наступления забуксовала. А россияне сумели усилить свои войска. В этой ситуации нам нужно было выйти на подходящие выгодные рубежи, закрепиться и направлять частично ударную группировку на другие направления. Это давало бы нам возможность постоянно удерживать такую инициативу. Такая же ошибка была потом повторена, по-моему, уже в 2024 году в начале проведения Курской операции", - резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для возвращения всех оккупированных территорий, включая Крым, сил украинской армии пока недостаточно. Глава государства подчеркнул, что важно находить дипломатические решения, дополняющие военные усилия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!