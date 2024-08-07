'Это вторжение!' В РФ выдали, что из-за боев в Курской области 'пора объявить Украине войну'

В России традиционно закатили истерику из-за боевых действий в Курской области. Глава МИД РФ Мария Захарова заявила о "теракте", а пропагандисты потребовали объявить войну Украине, потому что это, мол, не теракт, а настоящее вторжение.

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В частности, в эфире пропагандистского радио "Спутник" Захарова пригрозила, что "Киев получит по заслугам" за атаки на Курскую область. Представительница страны-агрессора также назвала бои в регионе "терактом".

"Речь идет об очередном террористическом акте. Он, очевидно, направлен против мирового населения, против гражданского населения", – выдала Захарова.

Однако ей возразил один из российских "милблогеров" и так называемый ветеран "СВО", заявив, что бои на Курщине – это "вторжение на территорию РФ".

"Уважаемая госпожа Захарова. Позвольте не согласиться с Вами – атака ВСУ на Курскую область не может являться очередным терактом, так как ВСУ является регулярным военным формированием иностранного государства. Это вторжение на территорию РФ", – заявил автор Telegram-канала "Записки ветерана".

Позже пропагандист пожаловался, что уже четыре (по другим данным 11) приграничных населенных пункта Суджанского района Курской области "оккупированы ВСУ", а подразделения Украины якобы задействовали "полноценные мотопехотные подразделения, армейский спецназ, авиацию и ПВО".

"По всем признакам полноценная армейская операция. Командование ВС РФ готовит контрудар. В район боевых действий стягиваются резервы ВС РФ", – заявил "ветеран СВО".