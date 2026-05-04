'Это вызов': в Минобороны заявили, что Украина разрабатывает новые технологические решения для работы дронами по Москве

Украинские военные разрабатывают новые технологические решения для работы беспилотниками по Москве. Из-за плотной ПВО в столице России и средств РЭБ возникают определенные трудности в применении БПЛА, однако наши военные работают над преодолением этих препятствий.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире телемарафона "Единые новости". К тому же враг постоянно мониторит информацию из украинских медиа о том, что мы используем и как.

"Могу сказать, что сейчас нашим ребятам действительно трудно работать по Москве и вокруг нее. Мы понимаем, что враг пытается также применить много средств РЭБ, и это вызов для наших производителей, поэтому стараемся активировать и использовать более современные системы навигации вместо спутниковой навигации, и другие решения для того, чтобы наши БПЛА могли долетать до Москвы", – сказал Бескрестнов.

Он отметил, что враг тщательно отслеживает информацию из украинских источников о работе украинских дронов, в частности в медиа.

"Москва очень защищена, мы понимаем это. Нужны более современные инновационные технологии, чтобы атаковать столицу нашего врага", – отметил советник.

Над Москвой в ночь на 4 мая появился неизвестный БПЛА. Россияне заявили, что он якобы попал в здание, вызвав его повреждения. Позже было отмечено, что БПЛА оказался полноценным ударным дроном типа FP-1, а тем, что он влетел в дом, москвичи обязаны российским РЭБ. Сбить добрый дрон с курса российским оккупантам удалось примерно в 7 км от Кремля.

Дрон задел многоэтажку, основные разрушения пришлись на незначительную часть ее фасада. Обломки упали вниз, на придомовую территорию и проезжую часть.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году 9 мая в России впервые за много лет не планируют демонстрировать военную технику во время парада. Однако его могут "посетить" украинские дроны.

