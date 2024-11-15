'Это ящик Пандоры': Зеленский прокомментировал телефонный разговор Шольца с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал телефонный разговор федерального канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным "ящиком Пандоры", который раскрывает путь к ослаблению изоляции России и дает возможность самому хозяину Кремля до дальнейшей эскалации. Глава государства подчеркнул, что в Украине понимают все эти вызовы и знают, как поступить.

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Об этом Зеленский сказал в своем традиционном обращении к украинцам в пятницу, 15 ноября. Он отметил, что после звонка Шольца в Путин лидеры других стран также могут начать разговаривать с диктатором.

"Звонок Олафа, по-моему, это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов. И это именно то, чего Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить его изоляцию. Изоляцию России. Но вести переговоры, обычные Переговоры, которые ничем не будут завершаться. Так, как он делал десятилетиями.

В то же время глава государства подчеркнул, что намерения Путина "заговорить" все попытки добиться справедливого мира не будут иметь успеха. Зеленский предупредил, что "Минская-3" не будет.

"Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как поступить. И хотим предупредить: "Минская-3" не будет, нам нужен реальный мир", - подчеркнул глава государства.

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