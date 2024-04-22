"Это защита границ": польский генерал объяснил, почему НАТО должно сбивать российские ракеты на подлете к странам ЕС

Странам НАТО нужно сбивать ракеты Российской Федерации, которыми она атакует Украину, если они направляются на территорию государств Североатлантического альянса. Более того – такие воздушные цели можно ликвидировать еще на подлете к границе, в зоне нескольких десятков километров.

Такое мнение высказал польский бригадный генерал в отставке, экс-глава Бюро нацбезопасности страны (2010-2015 годы) Станислав Козей в комментарии в Еженедельнике Николая Княжицкого. Бывший военнослужащий считает, что у НАТО есть такое право, поскольку речь идет о самообороне.

Козей заявил, что говорил с западными политиками касательно угрозы российских ракет.

"Я считаю и долгое время убеждаю политиков, принимающих решение, что нужно в рамках Североатлантического альянса установить такую зону противовоздушной и противоракетной обороны перед границей и еще несколько десятков километров над территорией Украины, чтобы мы начали сбивать ракеты, когда они летят к нашей границе, а не только тогда, когда они пересекли нашу границу", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что НАТО "может и должно" установить такую зону защиты воздушного пространства над частью запада Украины и над границами военного блока.

"Такая передовая зона является элементом самообороны согласно международному праву. Это защита своих границ от инцидентов", – объяснил бригадный генерал в отставке.

Как писал OBOZ.UA, ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши, бывший заместитель министра национальной обороны Вальдемар Скшипчак также призвал НАТО сбивать ракеты российских оккупационных войск, которые летят в сторону Польши или Румынии.

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