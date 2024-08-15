Это же уже было: в провале РФ на Курщине обвинили печально известного генерала Лапина

Обороной Курской области страны-агрессора, куда зашли ВСУ утром 6 августа, командует российский генерал, командующий группировкой войск "Север", который провалил оборону Харьковщины в 2022 году. Лапин имеет неоднозначную репутацию и проиграл уже не одно сражение.

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На это жалуются российские СМИ. Сообщается, что под командованием Лапина в 2022 году произошел мощный провал обороны российских оккупационных войск под Балаклией, Лиманом и Изюмом.

Российские пропагандисты обратили внимание, что именно его имя упоминают пленные оккупанты и Z-военкоры.

В целом, за короткий срок под давлением Сил обороны Украины войска страны-агрессора покинули 10 городов Харьковской области, а Украина отвоевала около 3000 кв. км территории.

"Провал напоминает текущий по масштабам и ходу событий — Украина тогда также беспрепятственно смогла продвинуться сквозь линию обороны на десятки километров. Причиной краха обороны также была слабая линия укреплений и численное превосходство наступающих ВСУ. Во время той операции Украина смогла захватить свыше 200 единиц брошенной техники армии РФ. В результате того поражения под ежедневные обстрелы попала Белгородская область и началась мобилизация", – пишет СМИ.

Лапина ранее уже отстраняли от командования войсками Центрального военного округа и группировкой российских войск "Центр". Его отставки потребовал глава Чечни Рамзан Кадыров, а также главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Но в Кремле и Минобороны Лапина решили не наказывать, а отправили охранять границу с уже новым подразделением", – говорится в публикации.

Напомним, ранее в ISW отметили, что российский национальный антитеррористический комитет объявил о проведении "контртеррористической операции" в Белгородской, Брянской и Курской областях, но побоялся ввести военное положение, чтобы преуменьшить масштаб боевых действий и предотвратить внутреннюю панику в РФ, демонстрируя свое нежелание принимать более радикальные меры.

Руководителем этой операции российский диктатор Владимир Путин, вероятно, назначил главу ФСБ Бортникова.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников отметило, что Россия выводит часть войск из Украины для отправки подкрепления на Курщину. Точных данных о масштабе этого процесса пока нет.

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