'Это значит воевать с Россией': командующий Военной миссией ЕС отверг возможность введения войск в Украину

Начальник военного штаба Европейского Союза Эрве Блежан отверг возможность введения войск в Украину. По его словам, это означало бы прямое военное столкновение со страной-агрессором Россией.

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В то же время он добавил, что ЕС продолжит поддерживать Украину в войне против РФ. Об этом сообщает французский телеканал TF1.

По словам Блежана, Европейский Союз не может и думать об отправке своих войск в Украину. Он подчеркнул, что ЕС и НАТО не намерены становиться одной из сторон конфликта.

"Отправлять наземные войска в Украину – значит вести войну, воевать с Россией. Но мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", – заявил он.

Также он высказался о возможных потерях западного вооружения в ходе контрнаступления ВСУ. Блежан отметил, что потери есть и будут с обеих сторон.

"Мы не для того направляем им танки Leopard, чтобы они ставили их на витрину", – сказал Блежан.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников ожидает, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе станет ясно, когда и каким образом Украина сможет стать полноправным членом Альянса. По его словам, Украина уже сейчас играет роль восточного фланга НАТО.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Североатлантический альянс на своем саммите в Вильнюсе (Литва) летом 2023 должен предоставить Украине "четкий сигнал" относительно членства.

1 июля на встрече Европейского политического сообщества он заявил, что на саммите "нужно четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути вступления в военный блок.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что группа государств Альянса может захотеть разместить войска на территории Украины. Такое решение они могут принять, если на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля, если Украина не получит реальные гарантии безопасности.

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