'Это звучит абсолютно лживо': премьер Норвегии раскритиковал Трампа за речь в Давосе. Видео

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере резко раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа, озвученные во время выступления в Давосе. Он назвал слова американского лидера о НАТО ложными и не соответствующими реальности.

По словам норвежского премьера, его страна играет ключевую роль в мониторинге ядерной активности России и тесно сотрудничает с США в сфере безопасности. Об этом сообщает премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере.

Выступая с критикой, Стере вспомнил свою первую встречу с Дональдом Трампом, во время которой он отмечал угрозы безопасности вблизи норвежских границ.

"Когда я впервые встретился с президентом Трампом, я сказал ему вот что, посмотрел ему в глаза и сказал: важно, чтобы норвежский премьер-министр видел президента США в глаза и говорил: "В 100 километрах от моей границы находится крупнейший в мире ядерный арсенал. И он направлен не против меня, господин президент, а против вас", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что Норвегия внимательно следит за российскими ядерными носителями, в частности подводными лодками.

"Мы знаем, когда они выходят из порта. Мы знаем, когда они испытывают свои новые системы оружия. И мы делимся этим с вами и сотрудничаем в мониторинге этого. И поэтому я просто должен сказать, что это звучит абсолютно лживо, когда американский президент стоит в Давосе и говорит, что "мы отдали все НАТО, а НАТО ничего не дает взамен". Это неправильно", – резюмировал Йонас Гара Стере.

