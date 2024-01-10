'Этой информации больше года': в ГУР прокомментировали вероятную отправку Россией на фронт 'батальона из украинских пленных'

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не подтверждают применение на фронте батальона "Богдан Хмельницкий". Он был сформирован в самопровозглашенной "ДНР" из украинских военнопленных.

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Об этом в комментарии Укринформу заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, участие этого подразделения в боевых действиях пока не зафиксировано.

"Информацию о создании так называемого батальона "Богдана Хмельницкого" обнародовали уже больше года назад, и все это время это было ИПСО", – сказал он.

Впрочем, в разведке считают, что враг может прибегнуть к такому, поскольку уже совершает военные преступления, мобилизуя в ряды российской армии украинских граждан с временно оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 января российский диктатор Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру обретения гражданства РФ на временно оккупированных территориях. Таким образом, Кремль планирует мобилизовать украинцев, проживающих на этих территориях.

Также сообщалось, что вблизи поселка Степное на Авдеевском направлении российские оккупанты совершили очередное военное преступление, расстреляв двух сдавшихся в плен украинских военных.

Также украинский защитник Алексей Ануля, кикбоксер из Чернигова, рассказал о бесчеловечных издевательствах в российском плену, где он пробыл девять месяцев. Домой Герой вернулся 31 декабря 2022 года.

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