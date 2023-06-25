'Этой шайке уже недолго существовать': у Зеленского объяснили бессмысленность переговоров с Путиным

Карикатурный "государственный переворот" в России и реакция на него российских властей является лучшей иллюстрацией причин, по которым Украина не видит возможности для переговоров с правящей верхушкой РФ. Переговорный процесс с президентом РФ Владимиром Путиным, не контролирующим ситуацию даже в своей стране, не может быть результативным.

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Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он уверен, что путинскому режиму осталось существовать совсем недолго, а разрушительные процессы внутри России будут только набирать обороты.

"Трагикомедия последних дней красноречиво объясняет лидерам других стран, почему Украина не видит возможного сегодня вести переговоры с путинской Россией. Простой вопрос: а с кем там можно о чем-то говорить, если у главного субъекта власть буквально ускользает из рук, как песок сквозь пальцы, а о стратегическое военное командование вытирают ноги все, кому не лень?" – заявил Подоляк.

Он уверен, что разрушительные процессы внутри России будут только набирать обороты и в ближайшем будущем приведут к краху режима.

"Этой шайке уже недолго существовать: в доме нет хозяина. Ситуация внутри России неконтролируемая, шаткая конструкция держится по инерции и на честном слове. Тем временем синоптики прогнозируют новые порывы ветра", – написал советник главы ОПУ.

Напомним, ранее Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону начался захват зданий, в Воронежской области сообщали о перестрелках, а в нескольких регионах появилось много военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве и Подмосковье, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

Главарь ЧВК объявил о "походе на Москву". Наемники Пригожина сбили несколько российских вертолетов и самолет, и до вечера прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, а потом остановились, не дойдя до Москвы 200 км.

Как выяснилось впоследствии, решение развернуть колонны и идти в обратном направлении Пригожин принял якобы после разговора с Лукашенко.

В Кремле рассказали о том, что в результате достигнутых "договоренностей" возбужденное ранее уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь. Также Москва пообещала "иммунитет" для наемников, принявших участие в мятеже. В Кремле особо подчеркнули, что кадровые вопросы (Пригожин требовал отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова) якобы "не обсуждались".

В то же время, в сети бурно обсуждают будущее Пригожина, отмечая, что Путин не простит тому "предательства".